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«Прихожу, сразу такой рёв поднимают, что хозяйка появилась, довольные, приветствуют». Как выращивают быков в Беларуси

31 декабря 2020 09:52
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В гости к Белому Металлическому Быку попасть не светит. Солнечный гороскоп – стихия звезд. Но мы спустились с небес на землю. Агрогородок Новоселки, Борисовский район и симпатичные черно-пестрые. Родственники властелина года чувствуют здесь себя прекрасно. Все благодаря слаженной команде.

«Прихожу, сразу такой рёв поднимают, что хозяйка появилась, довольные, приветствуют». Как выращивают быков в Беларуси-1

Татьяна Касаткина, начальник комплекса по выращиванию и откорму крупного рогатого скота:
Я обычно, когда захожу, как и дома к своим поросятам, говорю: «Наедайтесь, жиром наливайтесь». 

В ясельной группе двухмесячные бычки. Любят тепло и ласку и набирают в весе. Единственная проблема – потеря аппетита, но это поправимо. С возрастом вырастают запросы и норов. Законы стада никто не отменял. Чтобы быть сильным, нужно отхватить кусок пожирней да погуще.

«Прихожу, сразу такой рёв поднимают, что хозяйка появилась, довольные, приветствуют». Как выращивают быков в Беларуси-4

Татьяна Касаткина:
Среди них в клетках есть и лидеры. Он со всей группы будет самый гладкий, самый красивый и самый первый подходит к корму. Поэтому наша задача – всегда присматривать. И если нашли какого-то изгоя в клетке, обязательно его изолировать, потому что ему не дадут вырасти.

«Прихожу, сразу такой рёв поднимают, что хозяйка появилась, довольные, приветствуют». Как выращивают быков в Беларуси-7

С шести месяцев парни созревают и начинают хулиганить. Подростковая агрессия выливается в драки, ночные побеги. Мистическим образом быки могут улететь в соседние клетки.

Татьяна Касаткина:
У нас хорошие запоры, как бы ты веревкой не завязал, он увидел, как ты это делаешь, как ты замотал, он будет его рассасывать, развяжет и откроет эту дверь. Телки бывает тоже, сломается дверь, они сумеют сами открыть. Они прибегают тоже прямо сюда и здесь тогда прямо вот, как дискотека. В своих клетках начинается такая суета, как на вокзале, и выйти хотят, и взаперти.

«Прихожу, сразу такой рёв поднимают, что хозяйка появилась, довольные, приветствуют». Как выращивают быков в Беларуси-10

Сильные, своенравные, целеустремленные, прямолинейные, одним словом, с характером. Как настоящие мены, быки требуют к себе внимания и своевременного завтрака. Заболит нога – будут держать копытце на весу до тех пор, пока не придет ветеринар. Но, несмотря на всю заботу женщин, хозяева года на равных воспринимают только мужчин.

«Прихожу, сразу такой рёв поднимают, что хозяйка появилась, довольные, приветствуют». Как выращивают быков в Беларуси-13

Татьяна Касаткина:
Если бы он мог говорить, то обязательно сказал бы: «Женщина, знай свое место». В клетку они не пустят ни одну женщину, разговаривают на равных только с мужчинами, со скотниками, со слесарями.

«Прихожу, сразу такой рёв поднимают, что хозяйка появилась, довольные, приветствуют». Как выращивают быков в Беларуси-16

Василий Ровин, сторож комплекса по выращиванию и откорму крупного рогатого скота:
Они как услышат мой голос, сразу мычат, довольные такие.

Татьяна Касаткина:
Не зря говорят, уперся, как бык. И точно вот упрется. Боится, допустим, на весы, как его не толкай, он упрется, всем коллективом его толкаем.

«Прихожу, сразу такой рёв поднимают, что хозяйка появилась, довольные, приветствуют». Как выращивают быков в Беларуси-19

Василий Ровин:
Заснет ночью, спит, подходишь, а он как будто и умер.

Татьяна Касаткина:
Храпят, как люди.

«Прихожу, сразу такой рёв поднимают, что хозяйка появилась, довольные, приветствуют». Как выращивают быков в Беларуси-22

И все же бывают исключения. Елена Ивановна за 30 лет нашла пароль и знает ориентир. Ее голос бычки воспринимают как родной и слушают взахлеб мамины рассказы и песни. Хорошая хозяюшка всегда суетится у стола и обновляет сенаж для своих богатырей.

Елена Чушева, оператор комплекса по выращиванию и откорму крупного рогатого скота:
Был у меня бычок 520 кг, он был любителем конфет, даже не хотел расставаться. В отпуске побуду, прихожу, старые быки, которые остаются, помнят меня, сразу такой рев поднимают, что хозяйка появилась, довольные, приветствуют. У них память остается, вот что интересно. Бык сдался, память остается. Приходит новый бычок, и вот ему типа памятка, что тут хорошо, тут можно есть.

«Прихожу, сразу такой рёв поднимают, что хозяйка появилась, довольные, приветствуют». Как выращивают быков в Беларуси-25

Одним словом, как аукнется, так и промычит, несмотря на все обстоятельства и принципиальный характер. На добро в 2021-м Вселенная ответит взаимностью. Белый металлический дает пять с небесной канцелярии.

Татьяна Касаткина:
Коль бык занимает место в гороскопе, он заслужил именно первое место. Это сила, как у хорошего семьянина много денег, так у этого много мяса. Он может много прокормить людей.

«Прихожу, сразу такой рёв поднимают, что хозяйка появилась, довольные, приветствуют». Как выращивают быков в Беларуси-28

К тому же, рогатые могут стать отличными гидами в путешествиях по Синеокой. Познакомиться с эксклюзивной французской породой – лимузины – можно в Мотоле и Турове.

«Прихожу, сразу такой рёв поднимают, что хозяйка появилась, довольные, приветствуют». Как выращивают быков в Беларуси-31

Так что поспешите задобрить наступающий год и сами не плошайте! Бык не потерпит хитросплетений, а вот трудолюбие и целеустремленность оценит по достоинству.

# Животные # Животные # Анастасия Макеева # Фотофакт # Человек и животные

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