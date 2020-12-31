«Прихожу, сразу такой рёв поднимают, что хозяйка появилась, довольные, приветствуют». Как выращивают быков в Беларуси

В гости к Белому Металлическому Быку попасть не светит. Солнечный гороскоп – стихия звезд. Но мы спустились с небес на землю. Агрогородок Новоселки, Борисовский район и симпатичные черно-пестрые. Родственники властелина года чувствуют здесь себя прекрасно. Все благодаря слаженной команде.

Татьяна Касаткина, начальник комплекса по выращиванию и откорму крупного рогатого скота:

Я обычно, когда захожу, как и дома к своим поросятам, говорю: «Наедайтесь, жиром наливайтесь». В ясельной группе двухмесячные бычки. Любят тепло и ласку и набирают в весе. Единственная проблема – потеря аппетита, но это поправимо. С возрастом вырастают запросы и норов. Законы стада никто не отменял. Чтобы быть сильным, нужно отхватить кусок пожирней да погуще.

Татьяна Касаткина:

Среди них в клетках есть и лидеры. Он со всей группы будет самый гладкий, самый красивый и самый первый подходит к корму. Поэтому наша задача – всегда присматривать. И если нашли какого-то изгоя в клетке, обязательно его изолировать, потому что ему не дадут вырасти.

С шести месяцев парни созревают и начинают хулиганить. Подростковая агрессия выливается в драки, ночные побеги. Мистическим образом быки могут улететь в соседние клетки. Татьяна Касаткина:

У нас хорошие запоры, как бы ты веревкой не завязал, он увидел, как ты это делаешь, как ты замотал, он будет его рассасывать, развяжет и откроет эту дверь. Телки бывает тоже, сломается дверь, они сумеют сами открыть. Они прибегают тоже прямо сюда и здесь тогда – прямо вот, как дискотека. В своих клетках начинается такая суета, как на вокзале, и выйти хотят, и взаперти.

Сильные, своенравные, целеустремленные, прямолинейные, одним словом, с характером. Как настоящие мены, быки требуют к себе внимания и своевременного завтрака. Заболит нога – будут держать копытце на весу до тех пор, пока не придет ветеринар. Но, несмотря на всю заботу женщин, хозяева года на равных воспринимают только мужчин.

Татьяна Касаткина:

Если бы он мог говорить, то обязательно сказал бы: «Женщина, знай свое место». В клетку они не пустят ни одну женщину, разговаривают на равных только с мужчинами, со скотниками, со слесарями.

Василий Ровин, сторож комплекса по выращиванию и откорму крупного рогатого скота:

Они как услышат мой голос, сразу мычат, довольные такие. Татьяна Касаткина:

Не зря говорят, уперся, как бык. И точно вот упрется. Боится, допустим, на весы, как его не толкай, он упрется, всем коллективом его толкаем.

Василий Ровин:

Заснет ночью, спит, подходишь, а он как будто и умер. Татьяна Касаткина:

Храпят, как люди.

И все же бывают исключения. Елена Ивановна за 30 лет нашла пароль и знает ориентир. Ее голос бычки воспринимают как родной и слушают взахлеб мамины рассказы и песни. Хорошая хозяюшка всегда суетится у стола и обновляет сенаж для своих богатырей. Елена Чушева, оператор комплекса по выращиванию и откорму крупного рогатого скота:

Был у меня бычок 520 кг, он был любителем конфет, даже не хотел расставаться. В отпуске побуду, прихожу, старые быки, которые остаются, помнят меня, сразу такой рев поднимают, что хозяйка появилась, довольные, приветствуют. У них память остается, вот что интересно. Бык сдался, память остается. Приходит новый бычок, и вот ему типа памятка, что тут хорошо, тут можно есть.

Одним словом, как аукнется, так и промычит, несмотря на все обстоятельства и принципиальный характер. На добро в 2021-м Вселенная ответит взаимностью. Белый металлический дает пять с небесной канцелярии. Татьяна Касаткина:

Коль бык занимает место в гороскопе, он заслужил именно первое место. Это сила, как у хорошего семьянина много денег, так у этого много мяса. Он может много прокормить людей.

К тому же, рогатые могут стать отличными гидами в путешествиях по Синеокой. Познакомиться с эксклюзивной французской породой – лимузины – можно в Мотоле и Турове.