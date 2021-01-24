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Тапки в виде кошек и собак. Хозяева покупают обувь в виде своих питомцев

24 января 2021 13:39
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Вместо того чтобы купить обычные тапки, владельцы домашних животных теперь могут приобрести уникальную пару, которая выглядят в точности как их любимая кошка или собака.

Как сообщает Daily Mail, эти тапки изготовлены на заказ американской компанией. Чтобы сделать пару, покупатели присылают фотографию своего питомца, а затем тапочки изготавливаются вручную. На их веб-сайте утверждается, что плюшевые тапки изготовлены из искусственного меха высочайшего качества и являются копией питомца. Они станут хорошим подарком для тех, кто любит животных.

Тапки в виде кошек и собак. Хозяева покупают обувь в виде своих питомцев-1

Фото: Triangle News

Тапки в виде кошек и собак. Хозяева покупают обувь в виде своих питомцев-3

Фото: Triangle News

Тапки в виде кошек и собак. Хозяева покупают обувь в виде своих питомцев-5

Фото: Triangle News

Тапки в виде кошек и собак. Хозяева покупают обувь в виде своих питомцев-7

Фото: Triangle News

Тапки в виде кошек и собак. Хозяева покупают обувь в виде своих питомцев-9

Фото: Triangle News

Тапки в виде кошек и собак. Хозяева покупают обувь в виде своих питомцев-11

Фото: Triangle News

Тапки в виде кошек и собак. Хозяева покупают обувь в виде своих питомцев-13

Фото: Triangle News

Тапки в виде кошек и собак. Хозяева покупают обувь в виде своих питомцев-15

Фото: Triangle News

Тапки в виде кошек и собак. Хозяева покупают обувь в виде своих питомцев-17

Фото: Triangle News

Котята и щенки всегда выглядят очень мило. Посмотреть, какими они становятся, когда вырастают, можно здесь.

# Домашние животные # Животные # Фотофакт

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