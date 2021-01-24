Тапки в виде кошек и собак. Хозяева покупают обувь в виде своих питомцев

Вместо того чтобы купить обычные тапки, владельцы домашних животных теперь могут приобрести уникальную пару, которая выглядят в точности как их любимая кошка или собака.

Как сообщает Daily Mail, эти тапки изготовлены на заказ американской компанией. Чтобы сделать пару, покупатели присылают фотографию своего питомца, а затем тапочки изготавливаются вручную. На их веб-сайте утверждается, что плюшевые тапки изготовлены из искусственного меха высочайшего качества и являются копией питомца. Они станут хорошим подарком для тех, кто любит животных.