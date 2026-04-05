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Новости по тегу #Зоопарк

Клетки – пережиток прошлого? Гуманны ли классические вольеры и каким будет зоопарк будущего
05 апреля 2026 17:29

Клетки – пережиток прошлого? Гуманны ли классические вольеры и каким будет зоопарк будущего

В Минском зоопарке появилась молодая львица по имени Киара
11 марта 2026 08:25

В Минском зоопарке появилась молодая львица по имени Киара

В Минском зоопарке выбрали лошадь, которая станет символом 2026 года
23 декабря 2025 12:37

В Минском зоопарке выбрали лошадь, которая станет символом 2026 года

Поили оленя колой и таскали за рога – суд назначил хулиганам административный арест на 10 суток
19 сентября 2025 13:49

Поили оленя колой и таскали за рога – суд назначил хулиганам административный арест на 10 суток

Зоопарк в Дании предложил передать домашних животных на корм хищникам
05 августа 2025 13:16

Зоопарк в Дании предложил передать домашних животных на корм хищникам

Медведи сбежали из зоопарка в Англии и съели запас меда в ближайшем магазине
24 июня 2025 15:26

Медведи сбежали из зоопарка в Англии и съели запас меда в ближайшем магазине

Пообщались с белорусом, который выкупает животных из зоопарков с ужасными условиями содержания
30 мая 2025 15:48

Пообщались с белорусом, который выкупает животных из зоопарков с ужасными условиями содержания

В Лепельском районе организовали бесплатный зоопарк
04 апреля 2025 06:57

В Лепельском районе организовали бесплатный зоопарк

В Витебском зоопарке выхаживают медвежат
01 апреля 2025 06:31

В Витебском зоопарке выхаживают медвежат

В Гродненском зоопарке проснулись медведи
21 марта 2025 07:15

В Гродненском зоопарке проснулись медведи

Весеннее пробуждение – в Могилёве из спячки вышел медведь Фёдор
04 марта 2025 17:25

Весеннее пробуждение – в Могилёве из спячки вышел медведь Фёдор

В Лондонском зоопарке провели перепись подопечных
05 января 2025 13:46

В Лондонском зоопарке провели перепись подопечных