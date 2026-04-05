Новости по тегу #Зоопарк

Даже самые добрые намерения не отменяют главного вопроса: может ли классический городской зоопарк с его ограниченным пространством и вечным шумом быть по-настоящему гуманным? А главное, зачем людям наблюдать за животными в ограниченном пространстве?
Прежде чем поселиться в столице, представительница семейства кошачьих преодолела тысячи километров – в Беларусь она прибыла из Белгорода.
Символом наступающего года огненной лошади стала красавица Зара.
На судебном заседании они указали, что сразу после ареста готовы принести извинения зоопарку и, в том числе, угостить деликатесами пострадавшее животное.
По словам сотрудников, животных подвергают эвтаназии ветеринары, а затем они входят в рацион таких хищников, как европейская рысь, которой необходима целая добыча. Помимо птиц и грызунов, зоопарк также готов принять небольших лошадей.
Животных быстро вернули в вольер, и они уснули после своего «вкусного приключения».
Зоопарки постоянно отдают или обменивают зверей. Но есть образцовые примеры, когда животные попадают в по-настоящему хорошие руки.
Его хозяева сделали ставку на зоотерапию.
Здесь животные получили временный приют и шанс на спасение.
Они с удовольствием выходят погреться на солнце.
Косолапый метеоролог никогда не ошибается в прогнозах и уже более 10 лет предсказывает потепление.
Посетители воспринимают ее как развлечение, а вот для смотрителей это нелегкий труд. Ведь пересчитать предстоит 10 тысяч животных.
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