Тигр Амур напал на козла Тимура: пользователи соцсетей возмущены

Новости России. «Дружбе конец?» – вопрос, который чаще всего задают пользователи социальных сетей. Бурную реакцию у зрителей реалити-шоу о жизни тигра и козленка на одной территории вызвала драка, произошедшая на днях.

Тигр Амур разозлился на козла Тимура и, взяв его за шкирку, сбросил со склона.

Так хищник решил проучить своего травоядного друга за наглость. Как рассказали в Приморском сафари-парке, Тимур целый час донимал Амура. В итоге чаша терпения тигра оказалась переполненной.



На данный момент козел находится в отдельном ветеринарном вольере. Руководство сафари-парка сомневается, стоит ли возвращать травоядное животное к хищнику.

Дмитрий Мезенцев, директор Приморского сафари-парка:

Сотрудники Парка забрали Тимура на ветеринарное обследование. Упитанность у козлика нормальная, блох нет, шерсть блестящая. Ну а шок он, конечно, получил от тигриного нравоучения. Так что теперь какое-то время будет находиться в лазарете. В настоящее время Тимур чувствует себя нормально, передаёт всем привет, обещает впредь не быть таким наглым и советует не наглеть другим козлам.