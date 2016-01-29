Тигр Амур напал на козла Тимура: пользователи соцсетей возмущены

Новости России. «Дружбе конец?» – вопрос, который чаще всего задают пользователи социальных сетей. Бурную реакцию у зрителей реалити-шоу о жизни тигра и козленка на одной территории вызвала драка, произошедшая на днях.
Новости России. «Дружбе конец?» – вопрос, который чаще всего задают пользователи социальных сетей. Бурную реакцию у зрителей реалити-шоу о жизни тигра и козленка на одной территории вызвала драка, произошедшая на днях.
Пользователи соцсетей отреагировали на драку в сафре-парке
Тигр Амур разозлился на козла Тимура и, взяв его за шкирку, сбросил со склона.
Так хищник решил проучить своего травоядного друга за наглость. Как рассказали в Приморском сафари-парке, Тимур целый час донимал Амура. В итоге чаша терпения тигра оказалась переполненной.
На данный момент козел находится в отдельном ветеринарном вольере. Руководство сафари-парка сомневается, стоит ли возвращать травоядное животное к хищнику.
Дмитрий Мезенцев, директор Приморского сафари-парка:
Сотрудники Парка забрали Тимура на ветеринарное обследование. Упитанность у козлика нормальная, блох нет, шерсть блестящая. Ну а шок он, конечно, получил от тигриного нравоучения. Так что теперь какое-то время будет находиться в лазарете. В настоящее время Тимур чувствует себя нормально, передаёт всем привет, обещает впредь не быть таким наглым и советует не наглеть другим козлам.
Соцсети полнятся комментариями по поводу драки Амура и Тимура
Напомним, сотни тысяч зрителей ежедневно следили за жизнью тигра Амура и козла Тимура в Приморском сафари-парке.
В конце прошлого года здесь установили четыре веб-камеры, что дало возможность миллионам воочию в любое время дня и ночи смотреть за тем, как складываются отношения таких разных животных.
Козла в вольер к тигру привели больше месяца назад в качестве добычи, но хищник не стал его есть: Тимур не поддался.
Козел и дальше проявлял характер и даже занял спальное место тигра, заставив того спать на крыше убежища. Администрация парка приняла решение не разлучать Тимура и Амура. Подробнее здесь.