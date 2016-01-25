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Видео, растрогавшее мир: панда купается в снегу

25 января 2016 12:22
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Новости США. Панда Тянь-Тянь проснулся и пришел в восторг от огромных сугробов. 

Как рассказали сотрудники Национального зоопарка Вашингтона, панда всегда радуется снегу, но таким довольным выглядит впервые.

Видео, растрогавшее мир: панда купается в снегу -1

В Twitter «купание» оценили более 180 тыс. пользователей. В Сети Тянь-Тяня называют единственным жителем США, который по-настоящему обрадовался снежной буре. 

Напомним, в минувшие выходные США накрыла снежная буря.

Погодная аномалия затронула практически все восточное побережье.  Снегопад, который нагрянул в Штаты, в здешних газетах и на ТВ называют чем-то средним между Армагеддоном и Апокалипсисом: с одной стороны, сражаться необходимо, с другой, всякое сопротивление стихии бессмысленно (подробности в сюжете). 

# Зоопарк # Животные

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