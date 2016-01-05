Они научились играть в футбол: тысячи людей смотрят реалити-шоу о жизни тигра Амура и козла Тимура

Новости России. Сотни тысяч зрителей ежедневно следят за жизнью тигра Амура и козла Тимура в Приморском сафари-парке. В конце прошлого года здесь установили четыре веб-камеры, что дало возможность миллионам воочию в любое время дня и ночи смотреть за тем, как дружат тигр и козел.



Источник фото: Амур и Тимур. Оф.группа в Facebook

Трансляцией жизни Тимура и Амура заинтересовались в 150 странах. Правда, в первый день сайт Приморского сафари-парка не выдержал такого наплыва посетителей и завис на некоторое время. Козла в вольер к тигру привели больше месяца назад в качестве добычи, но хищник не стал его есть: Тимур не поддался. Козел и дальше проявлял характер и даже занял спальное место тигра, заставив того спать на крыше убежища. Администрация парка приняла решение не разлучать Тимура и Амура.



Источник фото: Амур и Тимур. Оф.группа в Facebook

Странная дружба. Так то ли в шутку, то ли всерьез называют ситуацию пользователи соцсетей. Тигру достаются куски мяса, а козлику – капуста, морковь и яблоки. В новогоднюю ночь их навестили Дед Мороз и Снегурочка. Они повесили на елку яблоки, а под дерево положили шишку и поплавок, чтобы друзья не скучали.



Источник фото: Амур и Тимур. Оф.группа в Facebook

Дмитрий Мезенцев, директор Приморского сафари-парка:

Украшениями и угощениями были яблоки, морковка, капуста, кедровые шишки, мясо-говядина, пластмассовый шар-поплавок и резиновый мяч. Друзьям понравились подарки, особенно Амуру. Он порадовал игривым настроением посетителей Парка и сайта. В прямом эфире за событиями могли наблюдать все желающие.

Комментарий на сайте Приморского сафари-парка Недавно для друзей придумали новое развлечение: каждое утро Амуру и Тимуру приносят футбольный мяч. Тимур пытается отобрать мяч и складывается ощущение, что о правилах игры они знают не хуже настоящих футболистов.

Во время январских каникул в Приморском сафари-парке настоящий ажиотаж. Как отметил директор учреждения, «очередь к Амуру и Тимуру, как в Эрмитаж». А вот и цифры: только второго января эту парочку посетило в три раза больше гостей, чем в летние дни, которые здесь называют «пиковыми по наплыву туристов». В дружбу таких разных животных с трудом, но все же поверили даже скептики. На страницах Тимура и Амура – у них есть собственные аккаунты в социальных сетях – десятки восторженных комментариев.



Комментарий на сайте Приморского сафари-парка