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В Таиланде питон укусил за нос туристку, которая пыталась его поцеловать: момент нападения попал на видео

11 января 2016 18:15
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Новости Таиланда. 29-летняя Джин Цзин, туристка из Китая, едва не осталась без носа. Инцидент произошел во время змеиного шоу. В рамках мероприятия всем желающим разрешалось поцеловать рептилию.

Момент нападения питона на туристку попал на видео.

На кадрах можно разглядеть, как Джин наклоняется к питону, после чего тот срывается с места и буквально впивается зубами в лицо жертвы.

Девушку экстренно доставили в больницу, где наложили несколько швов. 

Уточняется, что сетчатый питон не ядовит.

Организаторы шоу уже выплатили девушке компенсацию и взяли на себя медицинские расходы – а это более трёх тысяч долларов.

Жизнь Джин вне опасности.

Организаторы шоу не пояснили, почему питон внезапно повел себя столь агрессивно.

Насколько опасна профессия укротителя, работающего с хищниками, говорить не приходится. «Человек этой профессии должен быть готов ко всему»,  – отмечают дрессировщики. Так во имя чего рисковать и как получать удовольствие от такой опасной профессии? Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал Эдгард Запашный. Подробнее здесь

# Нападения хищников # Животные # Джин Цзин

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