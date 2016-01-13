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Путешествующий по миру: кот, которого спасли от смерти, стал звездой Instagram

13 января 2016 11:51
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Новости США. За жизнью кота по кличке Гендальф следят десятки тысяч пользователей Instagram. Его называют четвероногим путешественником.

За два года вместе с хозяевами он побывал в 9 штатах США и увидел две новые страны.

Путешествующий по миру: кот, которого спасли от смерти, стал звездой Instagram-1


Фото: instagram.com/ganddygram/

Хозяин кота:
Он – настоящий путешественник! Как только мы берем в руки поводок, Гендальф понимает, что его ждет приключение. Тут же бежит к двери, садится и с нетерпением ждет, пока на него наденут шлейку

Его в буквальном сымсле спасли от смерти. Хозяева забрали Гендальфа из приюта, когда ему было всего пять недель от роду. Малыш страдал от инфекции. К счастью, его удалось выходить. И теперь он, кажется, чувствует себя самым счастливым сибирским котом в мире.

Путешествующий по миру: кот, которого спасли от смерти, стал звездой Instagram-4

«Гендальф надеется, вдохновлит котят со всего мира к путешествиям и новым приключениям», – рассказывают его хозяева. 

Как узнать, что ты популярен в соцсетях? Если у тебя больше 30 тысяч подписчиков и твои фотографии набирают более трех тысяч лайков и комментариев, то ты популярен. Это подтверждает и кошка Ася – самая популярная в социальных сетях кошка Беларуси (фото+видео смотрите здесь).  

# Человек и животные # Фотофакт # Животные

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