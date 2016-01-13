Путешествующий по миру: кот, которого спасли от смерти, стал звездой Instagram

Новости США. За жизнью кота по кличке Гендальф следят десятки тысяч пользователей Instagram. Его называют четвероногим путешественником.
За два года вместе с хозяевами он побывал в 9 штатах США и увидел две новые страны.
Новости США. За жизнью кота по кличке Гендальф следят десятки тысяч пользователей Instagram. Его называют четвероногим путешественником.
За два года вместе с хозяевами он побывал в 9 штатах США и увидел две новые страны.
Фото: instagram.com/ganddygram/
Хозяин кота:
Он – настоящий путешественник! Как только мы берем в руки поводок, Гендальф понимает, что его ждет приключение. Тут же бежит к двери, садится и с нетерпением ждет, пока на него наденут шлейку
Его в буквальном сымсле спасли от смерти. Хозяева забрали Гендальфа из приюта, когда ему было всего пять недель от роду. Малыш страдал от инфекции. К счастью, его удалось выходить. И теперь он, кажется, чувствует себя самым счастливым сибирским котом в мире.
«Гендальф надеется, вдохновлит котят со всего мира к путешествиям и новым приключениям», – рассказывают его хозяева.
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