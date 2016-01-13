Путешествующий по миру: кот, которого спасли от смерти, стал звездой Instagram

За два года вместе с хозяевами он побывал в 9 штатах США и увидел две новые страны.

Хозяин кота:

Он – настоящий путешественник! Как только мы берем в руки поводок, Гендальф понимает, что его ждет приключение. Тут же бежит к двери, садится и с нетерпением ждет, пока на него наденут шлейку

Его в буквальном сымсле спасли от смерти. Хозяева забрали Гендальфа из приюта, когда ему было всего пять недель от роду. Малыш страдал от инфекции. К счастью, его удалось выходить. И теперь он, кажется, чувствует себя самым счастливым сибирским котом в мире.