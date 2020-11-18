«С ней, как с любым человеком, заключается контракт». Как работают и обучаются поисковые собаки

Все как на подбор! В кинологической службе МЧС служат десять четвероногих спасателей. В рядах пушистого спецназа лишь лабрадоры-ретриверы и немецкие овчарки. Эти породы здесь самые востребованные. Признание удалось получить из-за своего покладистого характера и выносливости.

Cергей Лягович, начальник кинологической службы РОСН МЧС Беларуси:

Немецкая овчарка используется по поиску людей в лесных экосистемах, т. е. следовая работа, поиск на местности, а лабрадоры-ретриверы у нас используются для поиска людей на завалах. Нам звонят и по первому сообщению мы в кратчайшее время выбываем на оказание помощи людям. Можем за день выехать и пять, и два, и три раза. Такие напарники – нарасхват. У собак каждый день расписан по минутам. Предназначение – поиск людей. Порой работать приходится в самых горячих условиях, но четвероногих это не пугает. Они готовы прыгнуть и в огонь, и в воду, и даже под завалы.

У кинолога Дмитрия напарников двое – совсем еще юная Патра и шестилетний Теодор. Для этой парочки он не только товарищ по службе, но верный друг и хозяин. Дома и на работе вместе, выходные и тренировки тоже одни на троих. Дмитрий Товпеко, спасатель-кинолог РОСН МЧС Беларуси:

Это мои напарники, работаем слаженно, как одно целое. У каждого кинолога закреплено две собаки. Тренировки проходят. Первоначальный курс дрессировки – это общий курс, который включает команды: «сидеть», «лежать», «стоять», чтобы кинолог, спасатель или хозяин умел управлять собакой, чтобы перейти в дальнейшем к более сложной работе с собакой.

Cергей Лягович:

С собакой, как с любым человеком, с работником нашего специального отряда, заключается контракт. Восемь лет отработала, а дальше мы смотрим по состоянию, может ли дальше собачка нести службу. У нас есть собака, которой уже 11 лет, она работает и очень хорошо выполняет свои служебные обязанности.

Попасть в ряды пушистого спецназа непросто. Кастинг проходят лишь избранные. Среди критериев – крепкое здоровье, игривость, дружелюбие и смелость. Двухмесячных щенков подбирают в питомниках, где разводят служебных собак. После того, как выбор сделан, малыша закрепляют за спасателем-кинологом. Как только он привыкнет к хозяину – приступают к обучению.

Cергей Лягович:

Буквально пару дней назад в Минском районе вблизи Заславля потерялась женщина. У нас незамедлительно выбыл туда кинологический расчет, кинолог со служебной собакой по кличке Патра, и в кратчайшие сроки эта женщина была найдена.