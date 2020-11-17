«Это и бережёт хозяйскую мебель, и красиво смотрится в интерьере». Белорусы создают креативные домики для котов из экоматериалов

Как белорусы создают креативные домики для котов из экоматериалов, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Усы, лапы, хвост – вот их документы. Домашние питомцы однажды превратились в деловых партнеров. Три пушистых мейн-куна – виновники бизнес-истории этой семьи. Знакомьтесь – это Честер, он младшенький.

Белоснежный Покер уже стал трехкратным чемпионом мира.

Старше всех Чивас – родоначальник семейства. С него-то все и началось.

Ольга Володько, директор компании:

Теперь нас пятеро. Был период, я год жила одна, муж в другой стране жил. Я сказала, что хочу завести какое-то животное. Очень долгие споры были по поводу собаки. Собака должна была быть, по словам мужа, только большой. Я не соглашалась ее утром выгуливать, и потом просто все эти разговоры сошли на нет. В один момент мы с мамой пошли на кошачью выставку, увидели, вот я могу сказать, что тушу вот такую увидели, и все с этого началось.

Котов много не бывает. И чтобы Чивас не грустил, ему завели друга, а потом и сами не заметили, как в дом заселился и третий титулованный красавец. Теперь большому семейству скучать некогда.

Ольга Володько:

Когда появился первый кот, естественно, мы очень сильно его полюбили, изначально хотели покупать все самое лучшее: игрушки, кормушки, когтеточки и так далее. Ничего в магазинах мы не нашли, как минимум по адекватным ценам что-то такое классное, то, что смотрелось бы в интерьере, и вот муж начал пробовать создавать что-то сам.

Первыми изделиями стали обычные лежанки. Создавалось все вручную, методом проб и ошибок.

Ольга Володько:

Это происходило у нас на балконе. Когда я приходила домой с работы, у нас коты были то желтые, то красные, потому что все это красилось вручную. Это все было очень прикольно. Мы уже решили не только для себя это использовать, но и предлагать друзьям, знакомым, родителям. Так мы начали развиваться и расти дальше. Сейчас у нас в штате уже три таких больших мейн-куна, мы их называем нашими штатными тестировщиками. И нет ни одного товара, который бы они не тестировали на себе, и благодаря им мы придумываем что-то новое, что-то интересное, и что-то они отбраковывают.

Дружной, веселой компанией эта семья воплощает идеи в реальность, и без помощи хвостатых тут не обходится. Они, как настоящие эксперты, оценивают новые изобретения.

Ольга Володько:

Чаще всего происходит так, что когда даже в устной форме мы начинаем проговаривать то, что пора бы уже убрать какое-то изделие, к нему внезапно появляется просто какой-то космический интерес, и обычно с этого все начинается. Я не знаю, как это работает, но у меня такое ощущение, что коты действительно понимают русский язык.

Фаворит усатых – телефонная будка. Огромное сооружение, в котором могут уместиться сразу нескольких питомцев. Ольга Володько:

Она достаточно спонтанно появилась. Муж ее нарисовал и изготовил буквально за несколько часов. И, насколько мне кажется, она даже потом не особо-то дорабатывалась. Это такая очень наша броская вещь, почти наш флагман. То есть телефонную будку от Чешира – это уже как такое устойчивое выражение.

Чеширский кот более известен как персонаж мультфильма, но здесь речь идет совсем о другом. Ольга Володько:

Название на самом деле, как говорится, придумывалось на коленках. Были варианты, рассматривались «Два хвоста», что-нибудь с хвостами. Но в итоге просто спонтанно, нет никакой предыстории, просто «Чешир.бел». И оттуда уже придумывался логотип, «бел» просто как и домен, как и ассоциация с Беларусью.

Поколение меняется, а вместе с ним и мода на аксессуары. На смену заурядным моделям приходят экологичные продукты. Они безопасны и не наносят вреда природе. Ольга Володько:

Наш товар эксклюзивен тем, что мы предлагаем домики со сменным картоном. Могу смело заявить, что мы были первые как минимум в СНГ, кто придумал такую тему. И плюс все дизайны мы разрабатываем сами, и мы не используем клей вообще. Это и экологично, и безвредно для животных. Я считаю, что это действительно актуально и полезно, потому что это и бережет хозяйскую мебель, и красиво смотрится в интерьере.

Немало в арсенале необычной семьи и теплых воспоминаний, а также смешных историй, связанных с работой. Ольга Володько:

Всегда вспоминаю случай на рассвете нашей карьеры. От лазерной резки иногда остается такой запах костра, и если изделие буквально только-только изготовлено, то он прям ощущается. Мы участвовали на кошачьей выставке, и какой-то мальчик, наш стол был примерно на уровне его носа, просто подходит и прямо так затягивается нашей когтеточкой и говорит: «Колбасками пахнет». Вот это было забавно.