«У нас чёрный африканский страус – это самая большая птица в мире». Показываем ферму с экзотическими обитателями под Слуцком

Ферму с экзотическими обитателями под Слуцком показали в программе «Центральный регион» на СТВ. «Важно кормление и доброе отношение». История белорусских фермеров, которые создали уникальное производство козьего молока В дикой природе страус ударом может убить льва. Но этот обитатель страусиного ранчо под Слуцком встречает нас пока вполне дружелюбно. Демонстрирует себя во всей красе. Увидеть такой брачный танец – большая удача.

Однако подружиться со страусом можно не надеяться. Стоит ненадолго отойти от вольера, вернуться – и он тебя уже не узнает. Ирина Врублевская, управляющая фермерским хозяйством:

Память у них длится всего 10 минут и мозг у них меньше, чем глаз. Вообще, страусы в дикой природе живут 75 лет, как люди, и видят они по-цветному, как люди.

Первые страусы поселились здесь 13 лет назад. Слуцкий бизнесмен и бывший военный Владимир мечтал заняться сельским хозяйством. Но завести хотелось не обычную живность, а такую, чтобы интересно было и самому, и гостям. Владимир Гуркин, директор фермерского хозяйства:

Завели страусов, люди стали приезжать, одних страусов стало мало. Начали попробовать свиней, их насмотрелся в Поставах, которые гуляют в поле круглый год, плодятся в поле, не надо им ни теплый пол, ни лампы. Попробовал, оказывается, точно. Потом потихоньку разную птицу купили: фазанов, павлинов, цесарок, гусей – всех подряд разводили, чтобы люди приезжали и было им что-то интересное посмотреть, кроме страусов. Мы за это время кого только ни держали, но каждое животное, каждая птица требуют своего внимания, своего подхода. Нет одного правила, что вот так и так.

Одно время страусов держали не одну сотню. Оказалось все же не очень рентабельно. Сейчас на ферме 50 взрослых особей. Страус – птица во многом самая-самая. Самая крупная, быстрая и сильная. Повадки пернатых африканских бегунов Владимир изучил хорошо. Непредсказуемости им не занимать. Владимир Гуркин:

У нас черный африканский страус – это самая большая птица в мире, рост достигает 2,7 м. Птица, веками привыкшая жить в природе, и главное орудие у нее – ноги и глаза. Глазами она на 5 км определяет ситуацию и понимает, как действовать. Поймать в природе страуса практически невозможно. Он умеет за себя постоять. Ударом ноги, говорят, что он может убить льва. Это не значит, что каждый страус, просто есть период размножения, и самцы есть агрессивные, не все, но есть очень агрессивные самцы. Бьют они ногой вперед, если лошадь назад бьет, то самец-страус бьет вперед. Это опасно, желательно с ними общаться через заборчик.

Это уже не первое поколение, выросшее в Беларуси, потому местные страусы не боятся зимы и в еде неприхотливы. К столу придется комбикорм, зерно, куриное мясо и даже мыши и лягушки. Вот только несутся нерегулярно, а выходить птенца – целая наука. Владимир Гуркин:

Вы представляете, как в природе вот эти 2-3 мм маленький страусенок там пробивает, он бьет-бьет в одно место и разламывает. Есть инкубаторы, которые создают определенную температуру, влажность. Именно страусиные яйца требуют малой влажности. Если гусиные, куриные, то влажность большая, страусиные – 25, максимум 30% влажности должно быть.

Яна Шипко, корреспондент:

Сколько нужно времени, чтобы вылупился? Владимир Гуркин:

42 дня. Каждую неделю просвечивается и смотрится, как идет процесс. Здесь высаживают фундук по особой схеме. Показываем первую в Беларуси ореховую плантацию Хозяйство Владимира очень быстро превратилось в настоящий комплекс экотуризма. Здесь и множество диковинных птиц – фазаны, цесарки, куропатки, страусы Эму, и животных – целый контактный зоопарк.

Вьетнамские поросята гуляют сами по себе, семья енотов с тремя малышами и невероятно общительные лошади.

Яна Шипко:

А вот это гордость хозяйства – лошади породы русский и литовский тяжеловозы. Несмотря на такие внушительные размеры, смотрите, какие они добрые и общительные.

Посмотреть на обитателей фермы в год приезжают сотни туристов. Логично было создать для них колоритную инфраструктуру – агроусадьба, кстати, одна из первых на Случчине, баня и активности: зимой – тюбинг, а летом – прогулки на лошадях.