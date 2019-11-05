Охота на пушных животных (и зайца тоже): когда начало и с чем идти в лес. Все правила в одном материале

В Беларуси открылся сезон охоты на пушных животных. Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель начальника управления охоты и рыболовства РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» – Владимир Козловский и начальник управления охоты и рыболовства РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» – Сергей Цебрук. С какого числа официально открыт сезон охоты на пушного зверя? Владимир Козловский, заместитель начальника управления охоты и рыболовства РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов»:

На пушного зверя в этом году сезон открыт со второго ноября. Массовый сезон охоты открывается с первой субботы ноября. Еще месяцем ранее, с первой субботы октября открылся сезон охоты на зайца и лисицу для владельцев гончих собак, имеющих диплом, также для владельцев борзых собак.

На кого можно охотиться? Сергей Цебрук, начальник управления охоты и рыболовства РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов»:

Можно добывать два вида зайца: зайца-русака и зайца-беляка, также добываются такие пушные животные, как две куницы: куница лесная и каменная, ондатра, норка и хорёк лесной.

Есть ли женщины-охотницы? Сергей Цебрук:

Да. Большинство мужчин, но где-то до 5% есть женщины. Меняется ли поведение зверей с приходом холодов? Владимир Козловский:

В принципе можно такое отметить. У зайцев выражена такая миграция, особенно когда наступит настоящая зима, когда много снега выпадет, сильные морозы придут. Зайцы-русаки обитают поближе к людям, живут на окраинах населенных пунктов.

В кого нельзя стрелять? Сергей Цебрук:

Красная книга у нас не поменялась. Это в основном крупные хищники: бурый медведь, рысь, что касается мелких: норка европейская, горностай, барсук – этих животных ни в коем случае убивать нельзя, они находятся под охраной. Популяция зайцев в Беларуси растет или уменьшается? Сергей Цебрук:

Потихоньку растет. Из года в год численность зайцев колеблется, но в основном растет. Это зависит как от охотников, так и от хищников. Если количество хищников растет, то уменьшается количество зайцев. Охотники и это регулируют, они отстреливают и хищных животных, поэтому в принципе на стабильном уровне. Каким оружием можно пользоваться? Сергей Цебрук:

На зайца у нас разрешено только ствольное оружие с использование дробовых патронов, это заряд до 5 мм. Охотник сам выбирает какие ему нужны, в основном это от 0 до 3 мм. Нарезное оружие у нас разрешено только для отстрела пушных: куницы, белки, и там калибр 5-6 мм.