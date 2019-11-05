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Охота на пушных животных (и зайца тоже): когда начало и с чем идти в лес. Все правила в одном материале

05 ноября 2019 10:33
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В Беларуси открылся сезон охоты на пушных животных.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель начальника управления охоты и рыболовства РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» – Владимир Козловский и начальник управления охоты и рыболовства РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» – Сергей Цебрук.

С какого числа официально открыт сезон охоты на пушного зверя?

Владимир Козловский, заместитель начальника управления охоты и рыболовства РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов»:
На пушного зверя в этом году сезон открыт со второго ноября. Массовый сезон охоты открывается с первой субботы ноября. Еще месяцем ранее, с первой субботы октября открылся сезон охоты на зайца и лисицу для владельцев гончих собак, имеющих диплом, также для владельцев борзых собак.

Охота на пушных животных (и зайца тоже): когда начало и с чем идти в лес. Все правила в одном материале-1

На кого можно охотиться?

Сергей Цебрук, начальник управления охоты и рыболовства РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов»:
Можно добывать два вида зайца: зайца-русака и зайца-беляка, также добываются такие пушные животные, как две куницы: куница лесная и каменная, ондатра, норка и хорёк лесной.

Охота на пушных животных (и зайца тоже): когда начало и с чем идти в лес. Все правила в одном материале-4

Есть ли женщины-охотницы?

Сергей Цебрук:
Да. Большинство мужчин, но где-то до 5% есть женщины.

Меняется ли поведение зверей с приходом холодов?

Владимир Козловский:
В принципе можно такое отметить. У зайцев выражена такая миграция, особенно когда наступит настоящая зима, когда много снега выпадет, сильные морозы придут. Зайцы-русаки обитают поближе к людям, живут на окраинах населенных пунктов.

Охота на пушных животных (и зайца тоже): когда начало и с чем идти в лес. Все правила в одном материале-7

В кого нельзя стрелять?

Сергей Цебрук:
Красная книга у нас не поменялась. Это в основном крупные хищники: бурый медведь, рысь, что касается мелких: норка европейская, горностай, барсук этих животных ни в коем случае убивать нельзя, они находятся под охраной.

Популяция зайцев в Беларуси растет или уменьшается?

Сергей Цебрук:
Потихоньку растет. Из года в год численность зайцев колеблется, но в основном растет. Это зависит как от охотников, так и от хищников. Если количество хищников растет, то уменьшается количество зайцев. Охотники и это регулируют, они отстреливают и хищных животных, поэтому в принципе на стабильном уровне.

Каким оружием можно пользоваться?

Сергей Цебрук:
На зайца у нас разрешено только ствольное оружие с использование дробовых патронов, это заряд до 5 мм. Охотник сам выбирает какие ему нужны, в основном это от 0 до 3 мм.

Нарезное оружие у нас разрешено только для отстрела пушных: куницы, белки, и там калибр 5-6 мм.

Охота на пушных животных (и зайца тоже): когда начало и с чем идти в лес. Все правила в одном материале-10

Как происходит охота на зайцев?

Владимир Козловский:
На зайца, как правило, охота очень динамичная. Здесь напрямую зависит от охотника. Есть несколько способов охоты на зайца. Самый такой запоминающийся и интересный – это с охотничьими собаками, когда охотникам помогают собаки. Есть гончие собаки, которые специализируются на зайцах. Есть способ, когда охотник по следам отслеживает (особенно зимой, когда снег), где притаился заяц, чтобы его спугнуть и потом добыть. Есть еще способ, когда несколько человек загоном.

Охота на пушных животных (и зайца тоже): когда начало и с чем идти в лес. Все правила в одном материале-13

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# Охота в Беларуси # Животные # Владимир Козловский # Сергей Цебрук # Фотофакт

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