Охота на пушных животных (и зайца тоже): когда начало и с чем идти в лес. Все правила в одном материале
В Беларуси открылся сезон охоты на пушных животных.
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель начальника управления охоты и рыболовства РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» – Владимир Козловский и начальник управления охоты и рыболовства РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» – Сергей Цебрук.
С какого числа официально открыт сезон охоты на пушного зверя?
Владимир Козловский, заместитель начальника управления охоты и рыболовства РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов»:
На пушного зверя в этом году сезон открыт со второго ноября. Массовый сезон охоты открывается с первой субботы ноября. Еще месяцем ранее, с первой субботы октября открылся сезон охоты на зайца и лисицу для владельцев гончих собак, имеющих диплом, также для владельцев борзых собак.
На кого можно охотиться?
Сергей Цебрук, начальник управления охоты и рыболовства РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов»:
Можно добывать два вида зайца: зайца-русака и зайца-беляка, также добываются такие пушные животные, как две куницы: куница лесная и каменная, ондатра, норка и хорёк лесной.
Есть ли женщины-охотницы?
Сергей Цебрук:
Да. Большинство мужчин, но где-то до 5% есть женщины.
Меняется ли поведение зверей с приходом холодов?
Владимир Козловский:
В принципе можно такое отметить. У зайцев выражена такая миграция, особенно когда наступит настоящая зима, когда много снега выпадет, сильные морозы придут. Зайцы-русаки обитают поближе к людям, живут на окраинах населенных пунктов.
В кого нельзя стрелять?
Сергей Цебрук:
Красная книга у нас не поменялась. Это в основном крупные хищники: бурый медведь, рысь, что касается мелких: норка европейская, горностай, барсук – этих животных ни в коем случае убивать нельзя, они находятся под охраной.
Популяция зайцев в Беларуси растет или уменьшается?
Сергей Цебрук:
Потихоньку растет. Из года в год численность зайцев колеблется, но в основном растет. Это зависит как от охотников, так и от хищников. Если количество хищников растет, то уменьшается количество зайцев. Охотники и это регулируют, они отстреливают и хищных животных, поэтому в принципе на стабильном уровне.
Каким оружием можно пользоваться?
Сергей Цебрук:
На зайца у нас разрешено только ствольное оружие с использование дробовых патронов, это заряд до 5 мм. Охотник сам выбирает какие ему нужны, в основном это от 0 до 3 мм.
Нарезное оружие у нас разрешено только для отстрела пушных: куницы, белки, и там калибр 5-6 мм.
Как происходит охота на зайцев?
Владимир Козловский:
На зайца, как правило, охота очень динамичная. Здесь напрямую зависит от охотника. Есть несколько способов охоты на зайца. Самый такой запоминающийся и интересный – это с охотничьими собаками, когда охотникам помогают собаки. Есть гончие собаки, которые специализируются на зайцах. Есть способ, когда охотник по следам отслеживает (особенно зимой, когда снег), где притаился заяц, чтобы его спугнуть и потом добыть. Есть еще способ, когда несколько человек загоном.