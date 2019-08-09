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7-метровая Клеопатра – питонша-рекордсменка! Какие ещё редкие животные есть в Минском зоопарке

09 августа 2019 10:29
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Минский зоопарк разместился практически в центре города. У него день рождения, 35 лет! К этой дате подготовили феерическую программу.

На полянку выползет питон, споёт Солодуха и покажут много шоу. Минский зоопарк приглашает на праздник 10 августа

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – методист просветительского отдела Минского зоопарка – Ирина Климчук.

7-метровая Клеопатра – питонша-рекордсменка! Какие ещё редкие животные есть в Минском зоопарке -1

Какие редкие животные живут в Минском зоопарке?

Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:
Компания у нас очень большая собралась. На сегодняшний день насчитывает более 450 видов различных редчайших экзотических животных, собранных со всего мира. А если считать по хвостам и головам, то более двух тысяч животных! В Минском зоопарке также, кроме животных, есть птицы, рептилии и беспозвоночные. Очень большие у нас экспозиции это аквариум, террариум и огромный экзотариум это наша гордость!

7-метровая Клеопатра – питонша-рекордсменка! Какие ещё редкие животные есть в Минском зоопарке -4

Самыми яркие представители, на которых приходят посмотреть в Минский зоопарк это наш медведь Тристан, который родился в 2000 году, ему уже 19 лет, это бенгальский тигр Саймон один из самых дружелюбных кошачьих в нашем зоопарке и, конечно, гордость террариума сетчатый питон Клеопатра, который вырос более семи метров, это один из самых больших сетчатых питонов на постсоветском пространстве!

7-метровая Клеопатра – питонша-рекордсменка! Какие ещё редкие животные есть в Минском зоопарке -7

У вас появились новорожденные в зоопарке?

Ирина Климчук:
Да, у нас за последнее время родилось много животных. Последний подарок природы нам к юбилею Минского зоопарка – это двойня зубрят, что, кстати, бывает редко, когда зубриха рожает двоих детенышей одновременно. У нас пополнение, у нас два замечательных зубренка, они веселятся, скачут по вольеру, радуют посетителей своим игривым настроением.

7-метровая Клеопатра – питонша-рекордсменка! Какие ещё редкие животные есть в Минском зоопарке -10

# Зоопарк # Животные # Ирина Климчук # Фотофакт

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