7-метровая Клеопатра – питонша-рекордсменка! Какие ещё редкие животные есть в Минском зоопарке

Минский зоопарк разместился практически в центре города. У него день рождения, 35 лет! К этой дате подготовили феерическую программу. На полянку выползет питон, споёт Солодуха и покажут много шоу. Минский зоопарк приглашает на праздник 10 августа Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – методист просветительского отдела Минского зоопарка – Ирина Климчук.

Какие редкие животные живут в Минском зоопарке? Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:

Компания у нас очень большая собралась. На сегодняшний день насчитывает более 450 видов различных редчайших экзотических животных, собранных со всего мира. А если считать по хвостам и головам, то более двух тысяч животных! В Минском зоопарке также, кроме животных, есть птицы, рептилии и беспозвоночные. Очень большие у нас экспозиции – это аквариум, террариум и огромный экзотариум – это наша гордость!

Самыми яркие представители, на которых приходят посмотреть в Минский зоопарк – это наш медведь Тристан, который родился в 2000 году, ему уже 19 лет, это бенгальский тигр Саймон – один из самых дружелюбных кошачьих в нашем зоопарке и, конечно, гордость террариума – сетчатый питон Клеопатра, который вырос более семи метров, это один из самых больших сетчатых питонов на постсоветском пространстве!