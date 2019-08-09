7-метровая Клеопатра – питонша-рекордсменка! Какие ещё редкие животные есть в Минском зоопарке
Минский зоопарк разместился практически в центре города. У него день рождения, 35 лет! К этой дате подготовили феерическую программу.
На полянку выползет питон, споёт Солодуха и покажут много шоу. Минский зоопарк приглашает на праздник 10 августа
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – методист просветительского отдела Минского зоопарка – Ирина Климчук.
Какие редкие животные живут в Минском зоопарке?
Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:
Компания у нас очень большая собралась. На сегодняшний день насчитывает более 450 видов различных редчайших экзотических животных, собранных со всего мира. А если считать по хвостам и головам, то более двух тысяч животных! В Минском зоопарке также, кроме животных, есть птицы, рептилии и беспозвоночные. Очень большие у нас экспозиции – это аквариум, террариум и огромный экзотариум – это наша гордость!
Самыми яркие представители, на которых приходят посмотреть в Минский зоопарк – это наш медведь Тристан, который родился в 2000 году, ему уже 19 лет, это бенгальский тигр Саймон – один из самых дружелюбных кошачьих в нашем зоопарке и, конечно, гордость террариума – сетчатый питон Клеопатра, который вырос более семи метров, это один из самых больших сетчатых питонов на постсоветском пространстве!
У вас появились новорожденные в зоопарке?
Ирина Климчук:
Да, у нас за последнее время родилось много животных. Последний подарок природы нам к юбилею Минского зоопарка – это двойня зубрят, что, кстати, бывает редко, когда зубриха рожает двоих детенышей одновременно. У нас пополнение, у нас два замечательных зубренка, они веселятся, скачут по вольеру, радуют посетителей своим игривым настроением.