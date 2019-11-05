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Обнаружил всего за 30 секунд. Как служебные собаки ищут наркотики в белорусском аэропорту

05 ноября 2019 07:15
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Первая собака появилась у Александры Кобец ещё в детстве. Сейчас девушка работает кинологом в Минской региональной таможне – пошла по стопам отца. Дома и на службе она 24 на 7 бок о бок с четвероногими друзьями.

Обнаружил всего за 30 секунд. Как служебные собаки ищут наркотики в белорусском аэропорту-1

Александра Кобец, кинолог Минской региональной таможни:
В Беларуси в таможенных службах используют овчарок, охранных и охотничьих собак. Овчарки – это в основном немецкие и бельгийские. Собаки все разные. У нас есть поговорка: любитель покупает породу, профессионал покупает собаку.

Обнаружил всего за 30 секунд. Как служебные собаки ищут наркотики в белорусском аэропорту-4

На страже воздушной границы четыре кинолога и шесть собак. Каждая – настоящий кошмар для злоумышленника. Эти псы в два счёта учуют дурман даже в небольшой концентрации.

Обнаружил всего за 30 секунд. Как служебные собаки ищут наркотики в белорусском аэропорту-7

Юлия Самусенко, корреспондент:
Винни – самый маленький пёс в аэропорту. Он пришёл на тестирование за компанию и вот уже пять лет ищет наркотики в багаже.

Обнаружил всего за 30 секунд. Как служебные собаки ищут наркотики в белорусском аэропорту-10

Александра Кобец:
Критерии – это уравновешенный характер, отличное здоровье и любовь к игре. Обучаем их три месяца – это от нуля собачку и до готовой собаки. Естественно, мы совершенствуем навыки и собаки совершенствуются всю жизнь.

Обнаружил всего за 30 секунд. Как служебные собаки ищут наркотики в белорусском аэропорту-13

Как только не изощряются контрабандисты ради наживы. Всё, как в кино. Собаки находят запрещённые препараты в конфетах, открытках, детских игрушках и даже медицинских протезах.

Юлия Самусенко:
Сейчас мы проведем эксперимент. У одного из нас спрятаны наркотики, мы проверим, как служебная собака справится с поиском.

Закладка гашиша была у меня. Миттельшнауцер Локо нашёл порошок всего за 30 секунд.

Обнаружил всего за 30 секунд. Как служебные собаки ищут наркотики в белорусском аэропорту-16

Дмитрий Пащенко, начальник отдела таможенного поста «Национальный аэропорт Минск» Минской региональной таможни:
Последний случай выявления – 752 марки наркотического средства ЛСД  при помощи наших служебных собак кинологического отдела.

Обнаружил всего за 30 секунд. Как служебные собаки ищут наркотики в белорусском аэропорту-19

Четвероногих таможенников действительно не обманешь. Эту смену пушистый патруль отработал блестяще.

Обнаружил всего за 30 секунд. Как служебные собаки ищут наркотики в белорусском аэропорту-22

# Собаки # Животные # Александра Кобец # Дмитрий Пащенко # Фотофакт # Человек и животные

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