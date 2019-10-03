Рыбалка: чем и когда ловить, штрафы. Все правила в одном материале (и по щуке тоже)
В Беларуси с 1 октября стартовала акция «Рыбалка по правилам». Как рыбачить без ущерба для экологии?
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – руководитель сектора спортивных и кинологических мероприятий РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» – Дмитрий Сыроквашка и заместитель начальника управления охоты и рыболовства РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» – Владимир Козловский.
Почему акция начнется с 1 октября?
Дмитрий Сыроквашка, руководитель сектора спортивных и кинологических мероприятий РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов»:
На самом деле, к дате привязки никакой нет, нет привязки к осеннему периоду, ранее Белорусское общество охотников и рыболовов проводило аналогичные акции и в летний период, и в зимний.
В первую очередь, эта акция направлена на предупреждение возможных нарушений со стороны рыболовов. Основная цель стоит: донести до рыболовов информацию о необходимости соблюдения правил любительского рыболовства и тем самым помочь им избежать ответственности, предусмотренной действующим законодательством.
Какие правила необходимо соблюдать?
Владимир Козловский, заместитель начальника управления охоты и рыболовства РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов»:
Надо соблюдать несколько правил: это ловить разрешенными орудиями улова. В этом плане есть некоторые ограничения. Они связаны с сезоном, например, если мы знаем про весенний запрет, когда можно ловить только одной удочкой и с одним крючком, но однако в этот же период можно ловить одним спиннингом, оснащенным приманкой с одним крючком. Есть такие орудия улова, которые запрещены, в принципе, в Беларуси, различные сети, электроудочки, колющие орудия, а также есть снасти, которыми можно ловить только в светлое время суток, их нельзя оставлять на ночь, различные донки.
Есть такая прямоугольная сетка, ее называют телевизор, ее как удочку засовываешь в воду, и ждешь, пока какая-нибудь рыба проплывет и застрянет. Это разрешено?
Владимир Козловский:
Это запрещено. Вот сачок разрешен, есть установленные размеры, которые, так называемые, подсадки, которыми можно помогать рыболовам вытаскивать рыбу из воды.
Какие еще правила должен помнить каждый рыбак?
Владимир Козловский:
Кроме того, что он должен применять разрешенные снасти, он должен ловить в разрешенных местах. Существует перечень, утвержденный Министерством сельского хозяйства и продовольствия, в котором существуют определенные ограничения по отдельным способам улова рыбы. С этим перечнем можно ознакомиться на нашем сайте.
У нас в Беларуси существуют норма вылова – 5 кг на рыболова в сутки. Это сколько он может словить за один день в рыболовных угодьях, которые бесплатные.
Необходимо соблюдать непосредственно промысловую меру. Меньше, чем установленная мера, например, для щуки – это 40 см, если рыбка меньше 40 см, ее надо отпускать.
Есть ли виды рыб, которые постоянно под запретом?
Владимир Козловский:
Запрещено вылавливать угря и ручьевую форель.
Если ловить рыбу с судна, то есть ли какие-то требования к лодке?
Владимир Козловский:
В Беларуси разрешена ловля рыбы с судов. Есть, правда, кое-какие ограничения на применение судов. Запрещено применять суда в темное время суток и во время весеннего запрета, когда можно ловить только с берега. Но для того, чтобы ими пользоваться, должны быть в установленном законодательством порядке зарегистрированы в государственной инспекции по маломерным судам.
Какие правила безопасности нужно соблюдать?
Владимир Козловский:
Это обязательное применение спасательных жилетов, потому что, все-таки, лодка – это источник повышенной опасности на воде. Никакого баловства, каких-то шуток не должно быть, потому что если там перевернулся летом в теплую воду, это еще, скажем так, не так страшно, но вот когда осенью, вода остывает – это может быть очень опасно.
Как долго продлится акция?
Дмитрий Сыроквашка:
Данная акция «Рыбалка по правилам» продлится до декабря текущего года. Осуществлять контроль в рамках акции будут работники двух организаций: Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь и работники Белорусского общества охотников и рыболовов. Основное внимание контролирующими органами будет уделяться соблюдению рыболовами правил ведения рыболовного хозяйства именно в части использования орудий и способов улова, которые требуют специального разрешения – это билет охотника и рыболова, либо же наличие билета рыболова-любителя. К этим способам улова относятся подводная охота, улов рыбы на дорожку судов с двигателями, улов рыбы орудиями с общим количеством крючков от 6 до 10 штук на рыболова.
Есть еще один вид рыбной ловли – колобашка. Это пластиковая бутылка, к которой приделывают леску, крючок, рыбку и это на щуку.
Дмитрий Сыроквашка:
Да, как раз на такой вид ловли, как колобашка, в этот период будет тоже организован усиленный контроль.
Оно запрещено?
Дмитрий Сыроквашка:
Оно не запрещено, но оно для обычных рыболовов разрешается использовать до пяти условных колобашек на человека. Рыболовам, которые являются членами Белорусского общества охотников и рыболовов, разрешено использовать от 6 до 10 штук на рыболова. Точно так же и с подводной охотой, и с ловом рыбы судов с двигателем.
Какие санкции применяются к нарушителям?
Дмитрий Сыроквашка:
Рыболовов, нарушивших требования, ждет административная, уголовная или иная ответственность, в соответствии с действующим законодательством. На сегодняшний день в Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях выделена отдельная статья 15.35 за нарушение правил ведения рыболовного хозяйства. Санкции в данной статье предусматривают наложение штрафа на недобросовестного рыболова до 50 базовых величин: 1.300 белорусских рублей. Одновременно рыболовам, нарушившим правила, придется возместить ущерб, который нанесен окружающей среде. Например, за незаконно выловленную особь щуки придется заплатить 3 базовых величины, сома – 4 базовых величины.