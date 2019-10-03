Рыбалка: чем и когда ловить, штрафы. Все правила в одном материале (и по щуке тоже)

В Беларуси с 1 октября стартовала акция «Рыбалка по правилам». Как рыбачить без ущерба для экологии? Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – руководитель сектора спортивных и кинологических мероприятий РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» – Дмитрий Сыроквашка и заместитель начальника управления охоты и рыболовства РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» – Владимир Козловский. Почему акция начнется с 1 октября? Дмитрий Сыроквашка, руководитель сектора спортивных и кинологических мероприятий РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов»:

На самом деле, к дате привязки никакой нет, нет привязки к осеннему периоду, ранее Белорусское общество охотников и рыболовов проводило аналогичные акции и в летний период, и в зимний.

В первую очередь, эта акция направлена на предупреждение возможных нарушений со стороны рыболовов. Основная цель стоит: донести до рыболовов информацию о необходимости соблюдения правил любительского рыболовства и тем самым помочь им избежать ответственности, предусмотренной действующим законодательством. Какие правила необходимо соблюдать? Владимир Козловский, заместитель начальника управления охоты и рыболовства РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов»:

Надо соблюдать несколько правил: это ловить разрешенными орудиями улова. В этом плане есть некоторые ограничения. Они связаны с сезоном, например, если мы знаем про весенний запрет, когда можно ловить только одной удочкой и с одним крючком, но однако в этот же период можно ловить одним спиннингом, оснащенным приманкой с одним крючком. Есть такие орудия улова, которые запрещены, в принципе, в Беларуси, различные сети, электроудочки, колющие орудия, а также есть снасти, которыми можно ловить только в светлое время суток, их нельзя оставлять на ночь, различные донки.

Есть такая прямоугольная сетка, ее называют телевизор, ее как удочку засовываешь в воду, и ждешь, пока какая-нибудь рыба проплывет и застрянет. Это разрешено? Владимир Козловский:

Это запрещено. Вот сачок разрешен, есть установленные размеры, которые, так называемые, подсадки, которыми можно помогать рыболовам вытаскивать рыбу из воды. Какие еще правила должен помнить каждый рыбак? Владимир Козловский:

Кроме того, что он должен применять разрешенные снасти, он должен ловить в разрешенных местах. Существует перечень, утвержденный Министерством сельского хозяйства и продовольствия, в котором существуют определенные ограничения по отдельным способам улова рыбы. С этим перечнем можно ознакомиться на нашем сайте.

У нас в Беларуси существуют норма вылова – 5 кг на рыболова в сутки. Это сколько он может словить за один день в рыболовных угодьях, которые бесплатные.

Необходимо соблюдать непосредственно промысловую меру. Меньше, чем установленная мера, например, для щуки – это 40 см, если рыбка меньше 40 см, ее надо отпускать. Есть ли виды рыб, которые постоянно под запретом? Владимир Козловский:

Запрещено вылавливать угря и ручьевую форель. Если ловить рыбу с судна, то есть ли какие-то требования к лодке? Владимир Козловский:

В Беларуси разрешена ловля рыбы с судов. Есть, правда, кое-какие ограничения на применение судов. Запрещено применять суда в темное время суток и во время весеннего запрета, когда можно ловить только с берега. Но для того, чтобы ими пользоваться, должны быть в установленном законодательством порядке зарегистрированы в государственной инспекции по маломерным судам.

Какие правила безопасности нужно соблюдать? Владимир Козловский:

Это обязательное применение спасательных жилетов, потому что, все-таки, лодка – это источник повышенной опасности на воде. Никакого баловства, каких-то шуток не должно быть, потому что если там перевернулся летом в теплую воду, это еще, скажем так, не так страшно, но вот когда осенью, вода остывает – это может быть очень опасно.

Как долго продлится акция? Дмитрий Сыроквашка:

Данная акция «Рыбалка по правилам» продлится до декабря текущего года. Осуществлять контроль в рамках акции будут работники двух организаций: Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь и работники Белорусского общества охотников и рыболовов. Основное внимание контролирующими органами будет уделяться соблюдению рыболовами правил ведения рыболовного хозяйства именно в части использования орудий и способов улова, которые требуют специального разрешения – это билет охотника и рыболова, либо же наличие билета рыболова-любителя. К этим способам улова относятся подводная охота, улов рыбы на дорожку судов с двигателями, улов рыбы орудиями с общим количеством крючков от 6 до 10 штук на рыболова.