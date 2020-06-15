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Мангусты, муфлон и скоро вылупятся змеи. Кто ещё родился в Минском зоопарке

15 июня 2020 10:02
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Кто родился в Минском зоопарке, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:
На данный момент у нас родился тибетский як и на него уже можно полюбоваться.

Как назвали?

Ирина Климчук:
Пока еще никак, он еще совсем маленький.

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Конкурс будет?

Ирина Климчук:
Возможно. Муфлон родился, мангустов очень много, остальные такие живности, как мышата, крольчата, ежата, цыплята разных пород, птиц. И в перспективе сейчас в инкубаторе лежат змеиные яйца.

# Зоопарк # Животные # Ирина Климчук # Фотофакт # Человек и животные

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