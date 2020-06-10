«Каждое утро и вечер поливаются вольеры». Как животных спасают от жары в Минском зоопарке

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – методист просветительского отдела Минского зоопарка – Ирина Климчук.

С батоном и вареньем. Мороженое для медведей делают в минском зоопарке

Как животных спасают от жары в зоопарке?

Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:

Каждое утро и вечер поливаются вольеры, особенно те, у которых нет доступа к воде. В основном, у нас современные вольеры, которые обустроены водопадиками, бассейнами – там, соответственно, полегче. Что касается новой территории, там у нас живут африканские южные звери, которые, в принципе, адаптированы к жаре и жара им нипочем – такие, как верблюды, зебры, гиены, африканские львы.