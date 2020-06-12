Из поддонов и резиновых колёс. Необычную площадку для собак соорудили в Серебрянке

Анастасия Макеева, корреспондент:

В каменных джунглях площадка для выгула собак на вес золота, мы отыскали такую на улице Горовца и узнали, как здесь живется четвероногим.

Еще 2,5 года здесь был не вольер, а заброшенные джунгли. Но собачники Серебрянки не теряли надежду. Обратились в ЖЭС с просьбой о реконструкции и расклеили вдоль канала объявления. Заинтересованных оказалось немало. Посоветовались с кинологами и из поддонов и резиновых колес соорудили чудо-парк. Теперь заядлый охотник Вольт с радостью бежит на тренировки.

Андрей Малыгин:

Мы уже друг друга знаем, и когда утром идешь, просто даже не на площадке, а по дорожке гуляешь с собакой, то, естественно, мы здороваемся друг с другом.

Арпине Гулинян, администратор площадки для выгула собак:

Составили группу собачников, которую назвали «Шерстяной бандой», которую сейчас мы ведем, там идет постоянно про питание, про поведение собак, когда нужно субботники сделать и организовать.

Евгения Трефилова:

Они могут с другими собаками общаться, что важно для их социализации. Екатерина Зиновенко:

Площадка – это палочка-выручалочка, потому что это северная собака, которая никогда с поводка не отпускается, потому что у них есть такая породная фишечка: «Я пошел». И понимаете, в городской черте – это, вообще, не вариант, потому что это коты, машины и все в таком духе.

Одним словом, плюсов у дог-площадки немало. Здесь питомцы «выпускают пар» и становятся «котиками» дома. Для малышей оборудовали вольер поменьше, чтобы взрослые не обижали. Единственное, не все собаки дружат между собой, поэтому аншлага стараются избегать и чередуются.

Арпине Гулинян:

В основном у всех по 2-3 собаки, мало у кого одна собака. У кого была одна собака, я, как волонтер, пристраиваю нашим собачникам, которых мы спасаем, от которых отказываются.

Так в Серебрянку стали приезжать со всех концов города, оттого в час пик хозяевам негде пристроиться. И все бы ничего, народ здесь дружелюбный, но некоторые «гости» не знают меры.

Арпине Гулинян:

Есть такие люди, которых мы даже не знаем, они даже не имеют понятия, кто это делал и что строили. Когда начинаешь говорить: «Уберите за своей собакой. Не выпивайте здесь – это не место для спиртного». У нас беседка была раньше со столом и лавочками, мы спилили, потому что невозможно было.

Теперь энтузиасты на распутье, закрывать площадку на ключ и вводить код не очень хочется, ведь в этих метрах – здоровье и развитие четвероногих.

Дарья Лукина, кинолог:

Людям, в первую очередь, надо осознанней относиться и нести ответственность за своих питомцев, за себя, чтобы каждый собачник воспитывал свою собаку, чтобы она была контролируемая. Обязательно намордники в общественных местах, чтобы никого не смущать. И если каждый будет поддерживать чистоту, уважать друг друга, то будет гораздо лучше ситуация у нас.

Собачников в столице становится все больше, а количество мест для выгула не увеличивается. Так, в Ленинском районе есть еще площадки на Малинина и Якубова, но небольшие и до них нужно еще добраться, поэтому все в наших руках. Многих местная достопримечательность уже вдохновила.