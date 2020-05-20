Уход за аквариумом занимает 20-30 минут в неделю. Что нужно знать, если решили завести рыбок

Их вид успокаивает нервную систему, за ними интересно наблюдать, они украшают интерьер, а некоторые, по преданиям, исполняют желания.

Начинающие аквариумисты считают, что достаточно насыпать корм, сменить воду и домашний аквариум готов. И глубоко ошибаются. На практике этого оказывается недостаточно: рыбки тускнеют, покрываются ранками и даже умирают. Поэтому чтобы обзавестись такими питомцами, нужно тщательно всё спланировать до мелочей. Специалисты советуют начать с выбора места.

Алексей Разбитнев, аквариумист, специалист по рыбкам:

Нежелательно располагать аквариум возле двери: рыба испытывает стресс. Самое тихое, спокойное и тёмное место. Аквариум будет смотреться загадочно и красиво.

Также важно не ставить аквариум возле окна – в холодное время года он будет переохлаждаться, а летом быстро зацветёт. После того, как с местом проживания для будущих домочадцев определились, нужно подобрать оптимальный размер аквариума. Тут специалисты советуют не бросаться в крайности и выбрать что-то среднее, аквариум до 100 литров.

Алексей Разбитнев:

В Европе по законодательству разрешено содержать рыб в аквариумах от 54 литров. Если меньше этого объема, то это считается жестоким обращением с животным. Есть модели, разработанные для новичков, укомплектованы соответствующим оборудованием.

Чтобы обустроить подводный дом самостоятельно, придётся вплотную познакомиться с аэратором, приспособлением для насыщения воды кислородом, помпой для циркуляции, фильтром для очистки и даже обогревателем, чтобы поддерживать комфортную для рыб температуру.

Алексей Разбитнев:

Вот так выглядит сам фильтр, есть регулировка мощности потока, есть камера с биогубкой. Эта губка является местом обитания полезных бактерий, которые очищают воду от аммиака. Эти бактерии можно приобрести на стадии запуска.

Когда с техникой покончено, можно переходить к обустройству водного жилища. Купите грунт, растения, при желании декоративные элементы – гроты. Цвет декора обычно подбирают к интерьеру комнаты. Всё это перед установкой необходимо продезинфицировать.

Алексей Разбитнев:

Подбирается грунт, будь то питательный либо обычный кварц. Растения высаживаются сразу, их должно быть по максимуму – это 80% площади дна. Валлиснерия, гигрофила, людвигия – всё то, что быстро растёт.

Выбирать рыбок тоже нужно с умом, особенно новичкам. Стайных рыб нужно брать не менее 6 штук. Если оставить такую рыбку в одиночестве, она спрячется и будет испытывать сильный стресс. Алексей Разбитнев:

Это у нас данио, можно выбрать любых цветов, они активные и интересные, довольно выносливые и прощают ошибки. Тернеции, гуппи и различные некрупные тетры.

Когда все правила соблюдены, а долгожданные рыбки бороздят просторы нового жилища, важно не забывать об уходе за аквариумом. Если в нем есть аэратор, менять воду можно раз в месяц и даже раз в полгода, но при этом каждую неделю подливать свежей воды, пятую часть от общего объёма.

Алексей Разбитнев:

Уход за аквариумом занимает 20-30 минут в неделю. Промывать фильтр обязательно в старой воде, чтобы не погубить бактерии, которых мы туда заселяем.