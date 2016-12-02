Килограмм червей за 20 тысяч долларов США

Сколько бы вы заплатили за съедобный гриб, выросший на голове мёртвого червя? Явно меньше, чем китайские гурманы.

В магазинах южного Китая можно найти широкий выбор сушеных продуктов, в том числе гусениц длиной в 2 сантиметра с растущим из головы грибочком.

В этой части страны явно говорят, что едят всё, у чего больше двух конечностей.



Этих гусениц собирают в Тибете и на Гималаях, а растут на них не совсем грибы, но паразиты. Они убивают своего носителя и продолжают расти из его головы.

Эти паразитические наросты интересны с точки зрения естественной истории. В китайской традиционной медицине считается, что они полезны для лечения всех болезней.

Их продают за 20 тыс. долларов США за килограмм, иногда намного дороже. Это в 10 раз дороже чёрных трюфелей.

Каждую весну люди ползают на коленках по горным утёсам в поисках знаменитого гриба. В статье журналиста Майкла Финкеля, опубликованной в National Geographic, он делится историей похода в Тибет с парой собирателей. Они продали 30 «червей» за 90 долларов США, хотя 400 грамм высококачественных образцов можно продать за 50 тыс. долларов США.

Хотя столько есть и не нужно, во всяком случае, не за один раз. Червей замачивают в воде, а затем добавляют в лечебные супы.

Гусениц также продают в качестве трофеев, как морские огурцы, чья популярность в Китае привела к «золотой лихорадке» во всех частях мира и их массовому истреблению.

Гусеницы и их любители, конечно же, будоражат прессу. Публикация в СМИ репортажей о прибыльности подобной «охоты» уже привела к массовому забою слонов и носорогов ради их бивней и рогов.

Да что животные, даже люди гибнут в этой «золотой лихорадке»! К примеру, в 2010 году два человека погибли в Непале, поссорившись из-за добычи. В Китае этот грибок находится под угрозой исчезновения.

Тем не менее, в 2016 году стало известно, что спрос на червей может упасть из-за антикоррупционной кампании в Китае: дорогостоящих гусениц часто дарили крупным чиновникам.

Остаётся только гадать, что же произойдёт с ценами на этих гусениц.

Также стоит отметить, что с каждым годом гусениц становится всё меньше. По словам фотожурналиста Кевина Фрайера, работавшего над статьёй о данном грибке, там, где люди раньше находили сотни гусениц в день, сейчас находят лишь по четыре-пять штук.

В то время как судьбу гусениц невозможно предсказать, их сушеные тельца можно купить за кругленькую сумму. На одной распродаже, например, можно было купить две подарочные упаковки за 1800 долларов США. Как говорится, гурману – по карману!