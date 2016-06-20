Опасны ли змеи и почему на протяжении 128 млн. лет ученые не смогли раскрыть их тайны?

Её боятся и боготворят, наделяют мудростью и способностью искушать. В Китае она – священное животное. А в Марокко ассоциируется со злом и несчастьями.

Змея появилась на земле 128 млн. лет назад и до сих пор учёные не смогли раскрыть всех её тайн.

На территории Беларуси обитает три вида змей: уж обыкновенный, медянка и гадюка обыкновенная. Предоставляет опасность лишь последняя.

Гадюку легко узнать по светло-серому окрасу и характерному тёмному зигзагообразному рисунку на спине. Однако могут встречаться особи коричневого цвета без узора и абсолютно чёрные.

Как правило, гадюка обитает в болотистых местах, не зарастающих вырубках и лесных холмах.

Периодически случается, так называемая «стихия укуса», когда гадюка не выпускает яд. Однако любой контакт со змеей следует рассматривать как потенциально опасный.

При укусе змей пострадавшего нужно, в первую очередь, успокоить, помочь принять горизонтальное положение и немедленно обратиться к врачу.

Продолжительность жизни у крупных змей достигает 60-70 лет. Удивительно, но в течении этого периода животные не стареют. До последнего дня они размножаются и растут. Шкуру змей называют эликсиром молодости, а их яд активно используют в медицине.

Как правило, изначально животное не имеет агрессивного настроя, но не забывайте, что змея, в первую очередь, – хищник. Будьте бдительны и берегите здоровье.