Глазки-пуговки, кнопочка-носик и боевой характер: белка-летяга Эйна живёт в минской квартире

Пуговки-глазки, кнопочка-носик и боевой, напористый характер. Сахарный опоссум или белка-летяга Эйна поселилась в столичной квартире.

Считается, что эти зверьки хорошо уживаются с человеком и даже способны ощущать привязанность к хозяину.

Наконец, соня-Эйна проснулась, но выманить хитрюшку из домика получилось только с помощью сладостей.

Для правильного развития сахарным опоссумам нужно много кальция, поэтому хозяйка часто кормит Эйну творогом. А ещё малышка очень любит арбузы, курицу и кукурузу. Белка-летяга – озорной зверёк. Она редко сидит на одном месте. Да и, что скрывать, жить не может без адреналина и полетов со штор.

Алёна всю жизнь мечтала о кошке, но волею судьбы стала хозяйкой экзотического животного. Первые минуты совместной жизни девушка вспоминает с улыбкой: тогда Эйна очаровала всех знакомых.

Усмирить Эйну бывает непросто. Хозяйка нередко вынуждена бегать по всей квартире, чтобы уложить непоседу спать. Такие черты характера питомца не всем придутся по душе.

Белки-летяги очень грациозные, шерсть у них мягкая и шелковистая. Несмотря на непростой характер Эйна очень общительная, особенно с заходом солнца.

Обитают сахарные опоссумы в Австралии, на Новой Гвинее, архипелаге Бисмарка и на Тасмании. Как оказалось, это животное можно встретить и в нашей стране. К сожалению, белка-летяга занесена в Красную книгу Республики Беларусь .