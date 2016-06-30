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В Беларуси завершается период гнездования: как птицы готовят комфортные условия для будущих малышей?

30 июня 2016 09:26
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Пора гнездования в Беларуси находится на завершающем этапе. А это значит, что маленькие птенчики в скором времени покинут родительские гнёзда и начнут самостоятельную жизнь. Тем более, прыткости некоторых малышей уже могут позавидовать взрослые птицы.

Прежде чем обзавестись потомством, птичкам необходимо подготовить комфортные условия для будущих малышей. Потому будущие родители старательно выстраивают гнёзда. Причём для выведения птенцов выбирают разные места.

Так, ласточки строят свои домики на стенах домов, под карнизами из комочков глинистой земли. А вот синицы жилище для будущего потомства готовят в дуплах деревьев.

Однако не все пернатые стремятся обзавестись домиками для своих питомцев. Так, кукушки и вовсе их не строят, а собственные яйца подкидывают в чужие гнёзда. Уже вылупившейся птушенок выбрасывает яйца птенцов из гнёзд.  А осиротевшие родители вынуждены воспитывать чужого птенца.

Кстати, защищать и оберегать собственное потомство под силу каждой особи пернатых.

Окружающий мир вынуждает пернатых всегда быть на чеку.

Водоплавающим птицам более повезло и растить своё потомство они могут в более спокойных условиях.


 

# Фотофакт # Животные # Птицы Беларуси # Максим Немчинов

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