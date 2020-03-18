«Находили нарушителей на дальности следа более 15 км». Как готовят служебных собак

Лингу – полтора года. В мгновение находит нарушителя, а вот подать сигнал об успешной операции пока не умеет. В помощь учитель-кинолог. Сторожей и сыщиков на четырех лапах в Колодищах растят уже больше 25 лет. Выпускники отправляются служить в белорусскую армию. А начинается все с выведения потомства с хорошей родословной.

Владимир Цуприянович, начальник питомника:

Мы разводим такие породы, как немецкая, восточноевропейская, кавказская, среднеазиатская, бельгийская овчарка – малинуа, и лабрадор. Клички начинаются на одну букву алфавита, т. е. если все щенки от каждой собаки были на букву «А», следующие – на букву «Б» и т. д.

Как зовут собачку? Владимир Цуприянович:

Зовут собачку Африка. Будет использоваться в питомнике для разведения породистого потомства.

И хоть породы универсальные, характер и способности у учеников разные. В 4 месяца щенков начинают тестировать и определять профиль. Агрессивный нрав и отличная защитная реакция – прямой путь в патруль и караул. Игривые, но уравновешенные подойдут для поиска взрывчатых веществ.

Андрей Тисецкий, начальник курса подготовки специалистов и служебных собак по специальным службам:

Каждый день с 9 утра до 14 дня у нас идут практические занятия со служебными собаками и после обеда. Общий курс дрессировки – это навыки, направленные на общее послушание собаки: сидеть, лежать, стоять и таких 22 навыка. Ночью и днем собаки работают по-разному, тем более зрение у них не самое хорошее. У них бинарное зрение, как дальтоники, они видят два спектра света и цвет у них будет другой.

Мимо зорких глаз Урса не ускользнет ни один нарушитель! И надо сказать за всю историю кинологического центра ни одного проникновения на военные объекты не было.

Андрей Тисецкий:

Собаки находили нарушителей на дальности следа более 15 км и 6 часов – это в пересечении дорог, всевозможных тропинок и водных небольших препятствий.

Довольны белорусскими кадрами и за рубежом. Методика одна, подход – индивидуальный. Валерий Захаров, преподаватель курса подготовки специалистов и служебных собак караульной и патрульной служб:

Мы выводим уже готовых рабочих собак совместно с щенками. Фигурант имитирует нарушителя, выходит из укрытия и рабочие собаки начинают обозначать его лаем и сопровождать визуально. Собаки, которые начинают проходить подготовку на основе того, что соседняя, уже более взрослая собака лает и он начинает понимать, что, соответственно, ему нужно делать то же самое.

Андрей Тисецкий:

Взяв палку, я могу дразнить собаку с одной стороны забора, а с другой необученная. Собака будет стоять и лаять на меня бесконечно, а с другой стороны можно выносить все, что хочешь. Поэтому собака, облаивая нарушителя, должна осуществлять еще наблюдения по всему периметру.

В учебном месте по поиску взрывчатки пол разный: от песка до кирпича, чтобы четвероногие специалисты могли трудиться в любых условиях. Вначале собака играет, например, с теннисным мячиком, оставляет на нем свою слюну, а затем учится находить апортировочный предмет по своему запаху. Со временем теннисный мячик заменяют на взрывчатые вещества.

Арслан Сехетов, преподаватель курса подготовки специалистов и служебных собак по специальным службам:

Нашим собакам по поиску взрывчатых веществ запрещено копать, царапать, потому что это взрывчатка, если берем реальные условия, это просто может быть взрыв. Мы добиваемся того, что собака только вытягивала запах носом, просто аккуратно ложилась и показывала, что ничего нет.

Цицерон – чемпион. Чтобы попасть на «Армейские игры» прошел не одну полосу препятствий. В конкурсе «Верный друг» покорил всех харизмой. К слову, подготовка к соревнованиям – еще одна стихия кинологов.

Томаш Вержбицкий, начальник специального отделения по действиям в чрезвычайных ситуациях и специальной подготовке:

Не всегда есть взаимопонимание между кинологом и собакой, необходимо иногда заменить вожатого или собаку, и тогда результаты намного лучше.

В кинологической академии все по-взрослому: экзамены, трудовой стаж 8 лет и ежегодная аттестация. Только комиссия решает, пора псу на пенсию или нет. Учеников здесь не забывают, а они всегда помнят своих первых вожатых.

Томаш Вержбицкий:

Срочная служба проходит в течение 1,5 года для военнослужащих без высшего образования. Кинолог увольняется, потому что у них установленные сроки, и неоднократно есть желание забрать с собой. Таких возможностей нет, печально, грустно смотреть на расставание, и собаки продолжительное время грустят.

Андрей Тисецкий:

Могут по нескольку дней не есть, скучать и не выходить из вольеров.