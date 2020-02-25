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Стрекоза необъятных размеров и телёнок с двумя головами. Что ещё необычного можно увидеть в Зоологическом музее БГУ

25 февраля 2020 07:26
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Один из старейших в Синеокой Зоологический музей Белорусского государственного университета открыт для всех желающих. Там предлагают ознакомиться не только с представителями республиканской фауны, а также с неповторимым разнообразием животного мира всей планеты.

Стрекоза необъятных размеров и телёнок с двумя головами. Что ещё необычного можно увидеть в Зоологическом музее БГУ-1

На площади свыше 1000 квадратных метров расположились семь тематических отделов. Самый таинственный – палеонтологический.

Стрекоза необъятных размеров и телёнок с двумя головами. Что ещё необычного можно увидеть в Зоологическом музее БГУ-4

Александр Писаненко, заведующий Зоологическим музеем БГУ:
Например, бизон, который обитал на территории Беларуси, и лесной слон. Здесь можно увидеть фрагменты его бивня, скелета, вот плечевая кость, зубы. Это было довольно крупное животное до 4 метров высоты и обитало в районе станции метро Уручье.

Стрекоза необъятных размеров и телёнок с двумя головами. Что ещё необычного можно увидеть в Зоологическом музее БГУ-7

Останки животного нашли на глубине 15 метров в воде. Именно поэтому кости скелета удивительно хорошо сохранились и до наших дней.

Стрекоза необъятных размеров и телёнок с двумя головами. Что ещё необычного можно увидеть в Зоологическом музее БГУ-10

А вот прямо напротив расположились ископаемые последней популяции мамонтов на территории Беларуси. Ученые утверждают, что все особи из этого стада обитали вблизи берега Свислочи, в районе улицы Машиностроителей.

Александр Писаненко:
При строительстве здания на глубине 5 метров мы обнаружил их в песке и было около 19 особей: от маленького последнего мамонтенка, тут его зубы можно посмотреть, до взрослых мамонтов, но они были уже небольшие, потому что, видимо, условия были не совсем благоприятные.

Стрекоза необъятных размеров и телёнок с двумя головами. Что ещё необычного можно увидеть в Зоологическом музее БГУ-13

В этих стенах можно ознакомиться не только с подлинными экземплярами живых существ. Нередко сотрудники музея искусственно воссоздают облики самых древних жителей нашей планеты. Например, мигонелы – стрекозы необъятных размеров возрастом примерно в 350 миллионов лет.

Стрекоза необъятных размеров и телёнок с двумя головами. Что ещё необычного можно увидеть в Зоологическом музее БГУ-16

Александр Писаненко:
Есть такая наука тератология, которая занимается ненормально развитыми животными. В нашем музее есть теленок с двумя головами, которые разошлись. Редчайшие образцы: глухаренок с четырьмя ногами, козленок, у которого вместо четырех ножек восемь.

Стрекоза необъятных размеров и телёнок с двумя головами. Что ещё необычного можно увидеть в Зоологическом музее БГУ-19

Встречаются животные-альбиносы, а глаза у них обычно красные. У нас есть уникальный образец это ушастая сова, у которой сохранилась окраска глаз: натуральная желтая радужная. Такой образец может быть один на 100 тысяч.

Стрекоза необъятных размеров и телёнок с двумя головами. Что ещё необычного можно увидеть в Зоологическом музее БГУ-22

Среди всего разнообразия экспонатов всех посетителей обязательно удивит и уникальная коллекция животных, которые сейчас находятся на грани исчезновения.

Александр Писаненко:
Один из них – странствующий альбатрос, он занесен в международную Красную книгу. Размах крыльев у него 3,5 метра.

Стрекоза необъятных размеров и телёнок с двумя головами. Что ещё необычного можно увидеть в Зоологическом музее БГУ-25

Красный волк. Он встречается на Дальнем Востоке, в Корее, заходит в Индию. Этот экземпляр единственный в музеях Беларуси, где вы можете его увидеть.

Стрекоза необъятных размеров и телёнок с двумя головами. Что ещё необычного можно увидеть в Зоологическом музее БГУ-28

В следующем году музей зоологии отметит свой юбилей – 100-летие. Долгие годы работы оправдали себя – сегодня его фондовые коллекции – одно из самых крупных собраний зоологических экспонатов в республике.

Стрекоза необъятных размеров и телёнок с двумя головами. Что ещё необычного можно увидеть в Зоологическом музее БГУ-31

# Животные # Животные # Фотофакт # Музеи Беларуси

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