С батоном и вареньем. Мороженое для медведей делают в минском зоопарке

Чем угощают медведей в жару, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:

Что касается мороженого, кормить магазинным мороженым нельзя, а наши зоотехники делают в жару, особенно медведи очень любят. Берут ведро, наливают туда молоко, бросают туда батон, булочки, варенье, если есть, мед – все это дело замораживают, а потом отдают медведю и он на радость всем посетителям поедает медвежье мороженое. Это, в основном, происходит на показательных кормлениях.