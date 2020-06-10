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С батоном и вареньем. Мороженое для медведей делают в минском зоопарке

10 июня 2020 10:17
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Чем угощают медведей в жару, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:
Что касается мороженого, кормить магазинным мороженым нельзя, а наши зоотехники делают в жару, особенно медведи очень любят. Берут ведро, наливают туда молоко, бросают туда батон, булочки, варенье, если есть, мед – все это дело замораживают, а потом отдают медведю и он на радость всем посетителям поедает медвежье мороженое. Это, в основном, происходит на показательных кормлениях.

# Зоопарк # калейдоскоп # Ирина Климчук # Фотофакт # Человек и животные

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