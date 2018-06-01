«К ним ни в коем случае приближаться нельзя». Что делать, если встретишь дикое животное?

Юлия Самусенко, корреспондент СТВ:

Дикие животные все чаще забредают в города. Совсем недавно в один из минских детских садов пришел лось. Почему дикие животные идут к людям? Что делать при встрече с лесным гостем? Почему животные идут в города?

Александр Козорез, заведующий кафедрой туризма, природопользования и охотоведения лесохозяйственного факультета БГТУ:

Это проявление естественного процесса, который происходит в природе. В мае – начале июня взрослые самки рождают новых детенышей и старых они начинают от себя отгонять, отделять. И этих молодых животных начинает двигать на подвиги дух перемен, и они начинают искать новые места жизни. А поскольку у них немного жизненного опыта, поэтому они часто попадают в несвойственные для них места, например, в города.

Юлия Самусенко:

Что делать, если встретишь дикое животное? Например, в парке.

Александр Козорез:

Многие дикие животные привыкли жить в городах и мы просто не знаем, что они там живут. А есть типично лесные жители, которые туда попадают случайно. С такими животными нужно быть очень осторожными. Часто попадаются сведения о посещение городов лосями. К ним ни в коем случае приближаться нельзя. Потому что животное попадает в несвойственное для себя место, оно напугано, не знает, как себя вести. Поэтому любое даже доброжелательное отношение оно может воспринимать как агрессию, как нападение и пытаться защищать себя.

Юлия Самусенко:

Влияет ли погода на поведение животных?

Александр Козорез:

Погода, конечно же, влияет. Но это очень экстремальные погодные явления будут влиять: жара, холод, сильные ветра.

Юлия Самусенко:

Опасны ли дикие животные в городе?

Александр Козорез:

Нельзя сказать, что они представляют такую прямую угрозу и в любом случае они представляют опасность. Но дикое животное оно должно находиться в диких условиях. Когда попадает в город, оно пугается, находится в стрессовом состоянии. И может даже не имея намерений, напасть или убегая, кого-то поранить. С другой стороны, часто животных, особенно средних хищников – лис, енотовидных собак – заходить в населенные пункты подвигают болезни. Обнаружив дикое животное, я не рекомендую его трогать, гладить, спасать. А в первую очередь обратиться к специалистам, которые примут необходимые меры.