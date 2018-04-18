«Когда собаку очеловечивают, она начинает становиться вожаком». Как воспитывать собаку – советы кинолога
Решение завести собаку очень часто основано на эмоциях: приятно иметь в доме защитника и друга, который никогда не предаст. Однако бывают случаи, когда питомцы проявляют агрессию: нападают на своих владельцев, могут их покусать. Что делать, чтобы этого не допустить? Конечно, – воспитывать! Причем в первую очередь, не собаку, а самого хозяина. Именно так думает один из лучших кинологов мира Евгений Кобец. Специалист уверен: чтобы исчезло негативное поведение собаки, нужно обязательно корректировать поведение человека.
Евгений Кобец, председатель Белорусского общественного спортивно-кинологического объединения:
Собака в семье – это всегда большая ответственность. Когда люди заводят собаку, чтобы она не приносила им неудобства, с ней нужно заниматься. Собака – другой биологический вид и живет по своим законам. Семья для собаки – это стая. В стае должен быть вожак и лидер и вот, когда образно собаку очеловечивают, она начинает становиться вожаком и тогда она начинает наказывать свою семью зубами.
Эта собака по кличке Стелла появилась в доме Вероники Белоусовой около четырех лет назад. Девушка с добрым сердцем не смогла пройти мимо пушистого комочка, которого собирались усыпить. Теперь Стелла – полноправный член семьи. Питомец отлично ладит и с полуторогодовалым сыном Вероники – Сашей. Правда, с появлением в доме малыша пришлось внести корректировки в привычную жизнь собаки.
Нередко с появлением ребенка взрослые начинают уделять все свое внимание малышу и о своих четвероногих друзьях забывают. Собака в такие моменты может почувствовать ревность и начинает восстанавливать утраченный авторитет. К сожалению, случаи агрессии питомцев в отношении детей не такие уж и редкие. Кинологи призывают жестко пресекать любые попытки животных навредить вам или вашему ребенку.
Евгений Кобец:
Собака перестанет делать какое-то действие только тогда, когда это действие будет приносить ей неудобства, какой-то собаке хватит просто резкого окрика хозяина, а где-то нужно применить механику, т.е. где-то дернуть ее поводком. Это зависит от собаки.
Благо, с агрессией собаки по отношению к ребенку Веронике сталкиваться не доводилось. Молодая мама уверена: если грамотно выстроить отношения в семье, проблем не возникнет.
Евгений Кобец предупреждает: есть два вида неправильного поведения хозяев. 1. Слишком грубое и 2. слишком ласковое обращение с собакой. Причём опаснее второе, считает кинолог.
Евгений Кобец:
Жестокое обращение с собакой недопустимо, но оно лечится, и собака будет нормальная в семье, а вот когда мы собаку очеловечиваем, позволяем ей больше чем надо, вот этот момент уже не лечится, если доходит до определенной точки, только смена хозяина.
По мнению эксперта, воспитывать собаку нужно постоянно. И если питомец серьезно провинился, не стоит оставлять проступок безнаказанным. Однако не забывайте и поощрять своего четвероного друга, если он что-то сделал хорошо.