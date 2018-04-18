«Когда собаку очеловечивают, она начинает становиться вожаком». Как воспитывать собаку – советы кинолога

Решение завести собаку очень часто основано на эмоциях: приятно иметь в доме защитника и друга, который никогда не предаст. Однако бывают случаи, когда питомцы проявляют агрессию: нападают на своих владельцев, могут их покусать. Что делать, чтобы этого не допустить? Конечно, – воспитывать! Причем в первую очередь, не собаку, а самого хозяина. Именно так думает один из лучших кинологов мира Евгений Кобец. Специалист уверен: чтобы исчезло негативное поведение собаки, нужно обязательно корректировать поведение человека.

Евгений Кобец, председатель Белорусского общественного спортивно-кинологического объединения:

Собака в семье – это всегда большая ответственность. Когда люди заводят собаку, чтобы она не приносила им неудобства, с ней нужно заниматься. Собака – другой биологический вид и живет по своим законам. Семья для собаки – это стая. В стае должен быть вожак и лидер и вот, когда образно собаку очеловечивают, она начинает становиться вожаком и тогда она начинает наказывать свою семью зубами.

Эта собака по кличке Стелла появилась в доме Вероники Белоусовой около четырех лет назад. Девушка с добрым сердцем не смогла пройти мимо пушистого комочка, которого собирались усыпить. Теперь Стелла – полноправный член семьи. Питомец отлично ладит и с полуторогодовалым сыном Вероники – Сашей. Правда, с появлением в доме малыша пришлось внести корректировки в привычную жизнь собаки.

Нередко с появлением ребенка взрослые начинают уделять все свое внимание малышу и о своих четвероногих друзьях забывают. Собака в такие моменты может почувствовать ревность и начинает восстанавливать утраченный авторитет. К сожалению, случаи агрессии питомцев в отношении детей не такие уж и редкие. Кинологи призывают жестко пресекать любые попытки животных навредить вам или вашему ребенку. Евгений Кобец:

Собака перестанет делать какое-то действие только тогда, когда это действие будет приносить ей неудобства, какой-то собаке хватит просто резкого окрика хозяина, а где-то нужно применить механику, т.е. где-то дернуть ее поводком. Это зависит от собаки. Благо, с агрессией собаки по отношению к ребенку Веронике сталкиваться не доводилось. Молодая мама уверена: если грамотно выстроить отношения в семье, проблем не возникнет.

Евгений Кобец предупреждает: есть два вида неправильного поведения хозяев. 1. Слишком грубое и 2. слишком ласковое обращение с собакой. Причём опаснее второе, считает кинолог. Евгений Кобец:

Жестокое обращение с собакой недопустимо, но оно лечится, и собака будет нормальная в семье, а вот когда мы собаку очеловечиваем, позволяем ей больше чем надо, вот этот момент уже не лечится, если доходит до определенной точки, только смена хозяина.