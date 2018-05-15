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«Все парки вдоль Свислочи». Где в Минске можно услышать пение соловья?

15 мая 2018 08:24
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Время соловьёв уже пришло. Говорят, что соловьи постепенно исчезают из городов.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» – Александр Винческий.  

«Все парки вдоль Свислочи». Где в Минске можно услышать пение соловья?-1

Правда ли, что соловьи исчезают? Как пользоваться соловьиной картой? Где в Минске можно услышать пение соловья? 

Подробности – в видеоматериале. 

# Птицы Беларуси # Животные # Фотофакт

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