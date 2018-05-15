«Все парки вдоль Свислочи». Где в Минске можно услышать пение соловья?

Время соловьёв уже пришло. Говорят, что соловьи постепенно исчезают из городов.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» – Александр Винческий.
Время соловьёв уже пришло. Говорят, что соловьи постепенно исчезают из городов.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» – Александр Винческий.
Правда ли, что соловьи исчезают? Как пользоваться соловьиной картой? Где в Минске можно услышать пение соловья?
Подробности – в видеоматериале.