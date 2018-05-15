В Минске на территорию детского сада пришёл лось: фотофакт

По информации МЧС, спасатели получили сообщение о животном рано утром 15 мая.

Лося заметили сотрудники ГАИ. Чтобы определить, куда идет животное, его сопровождали по территории Заводского района. Лось решил остановиться на территории детского сада на улице Голодеда.

На место приехали не только спасатели, но и представители разных ведомств, среди которых Минское лесопарковое хозяйство, ГП «Фауна города», ГАИ.

Сначала животному ввели транквилизатор. Лося отвезли на обследование, где по необходимости ему окажут ветпомощь, после неожиданного гостя отвезут за город и выпустят в лесу.