В Минске на территорию детского сада пришёл лось: фотофакт

Новости Беларуси. В Минске на территорию детского сада забрел лось.
По информации МЧС, спасатели получили сообщение о животном рано утром 15 мая.
Новости Беларуси. В Минске на территорию детского сада забрел лось.
По информации МЧС, спасатели получили сообщение о животном рано утром 15 мая.
Фото: МЧС Беларуси
Лося заметили сотрудники ГАИ. Чтобы определить, куда идет животное, его сопровождали по территории Заводского района. Лось решил остановиться на территории детского сада на улице Голодеда.
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Фото: МЧС Беларуси
На место приехали не только спасатели, но и представители разных ведомств, среди которых Минское лесопарковое хозяйство, ГП «Фауна города», ГАИ.
Сначала животному ввели транквилизатор. Лося отвезли на обследование, где по необходимости ему окажут ветпомощь, после неожиданного гостя отвезут за город и выпустят в лесу.
Пойманный на территории детского сада в Минске лось скончался.
Фото: МЧС Беларуси
В конце 2017 года около двух часов спасали лося, который провалился в техническую яму.
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