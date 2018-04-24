Прямой эфир

«Важна в конечном итоге не добыча». Как в Беларуси развивается охотничье собаководство

24 апреля 2018 08:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как гласит одно высказывание, легавая собака – это жизнь и душа ружейной охоты. И действительно, без таких грациозных и изящных помощников одна из любимых мужских забав не была столь увлекательной. 

«Важна в конечном итоге не добыча». Как в Беларуси развивается охотничье собаководство-1

Всего существует семь групп легавых собак, которые разделены на два вида: островные и континентальные. 

«Важна в конечном итоге не добыча». Как в Беларуси развивается охотничье собаководство-4

Александр Турок, эксперт международного класса по испытаниям легавых собак, председатель главной квалификационной комиссии при кинологическом Совете БООР: 
У нас сегодня представлены собаки континентальные. Это два дратхаара и один курцхаар. Легавая собака от других собак отличается своим особенным признаком – стойка. Замирание в напряженной позе, когда она обнаружит дичь. 

«Важна в конечном итоге не добыча». Как в Беларуси развивается охотничье собаководство-7

Легавые обладают очень острым обонянием. Они способны учуять дичь за версту. Но прежде чем отправляться на охоту, с четвероногим помощником следует долго и упорно заниматься. Процесс воспитания собаки ведется постепенно.

Александр Турок:
Сначала собаку учат слушаться. Потом выполнять какие-то команды: сидеть, лежать, ко мне, потом собаку учат правильному поиску. Чтобы поиск был эффективным, собака должна обыскивать угодья, не оставляя пропущенных мест. 

«Важна в конечном итоге не добыча». Как в Беларуси развивается охотничье собаководство-10

Работа в полевых условиях – это основа основ. Сейчас вы можете наблюдать, как легавые обыскивают угодья в поисках дичи. Вдруг здесь притаилась куропатка? Есть разные методы, как обучить охотничью собаку такому мастерству. К примеру, воспитатель или говоря на профессиональном сленге «натасчик», чтобы увлечь собаку в процесс, может вместе с ней прочёсывать каждый метр поля. После полученных навыков легавая сама успешно справляется с заданием. 

«Важна в конечном итоге не добыча». Как в Беларуси развивается охотничье собаководство-13

Александр Турок:
Есть манера поиска с так называемым челноком. Собака должна двигаться на параллелях, навстречу ветру. И расстояние между двумя параллелями должно быть не слишком большое, чтобы параллель от параллели не была дальше, чем собака сегодня чует. 

«Важна в конечном итоге не добыча». Как в Беларуси развивается охотничье собаководство-16

Александр Турок посвятил охотничьему собаководству больше сорока лет. За это время успел стать настоящим профессионалом в своем деле. С четвероногим напарником он охотится не только в Беларуси, но и за пределами страны. Благодаря слаженной работе в команде, Александр Зиновьевич без добычи домой никогда не возвращался.  

«Важна в конечном итоге не добыча». Как в Беларуси развивается охотничье собаководство-19

Александр Турок:
Говорят про гончих – это опера охотничьего собаководства. Охота с легавой – это балет. Поскольку важна в конечном итоге не добыча, а красота работы с собакой, поэтому собака должна проявить все свои качества, в том числе свои стилевые возможности.  

«Важна в конечном итоге не добыча». Как в Беларуси развивается охотничье собаководство-22

Один из главных стилевых элементов, по которым охотники оценивают легавую собаку, – умение красиво двигаться. Грация этих надежных напарников просто завораживает, превращая суровое мужское увлечение в увлекательное действо. 

# Охота в Беларуси # Фотофакт # Животные # Человек и животные

Другие новости рубрики

Все новости
«Когда собаку очеловечивают, она начинает становиться вожаком». Как воспитывать собаку – советы кинолога
18 апреля 2018 07:39

«Когда собаку очеловечивают, она начинает становиться вожаком». Как воспитывать собаку – советы кинолога

Чем можно заразиться от домашних животных? Разбираемся со специалистом
04 апреля 2018 07:46

Чем можно заразиться от домашних животных? Разбираемся со специалистом

«Состав наших десертов согласован с ветеринарами». Пошаговый рецепт печенья для собак
19 марта 2018 07:16

«Состав наших десертов согласован с ветеринарами». Пошаговый рецепт печенья для собак