«Важна в конечном итоге не добыча». Как в Беларуси развивается охотничье собаководство

Как гласит одно высказывание, легавая собака – это жизнь и душа ружейной охоты. И действительно, без таких грациозных и изящных помощников одна из любимых мужских забав не была столь увлекательной.

Всего существует семь групп легавых собак, которые разделены на два вида: островные и континентальные.

Александр Турок, эксперт международного класса по испытаниям легавых собак, председатель главной квалификационной комиссии при кинологическом Совете БООР:

У нас сегодня представлены собаки континентальные. Это два дратхаара и один курцхаар. Легавая собака от других собак отличается своим особенным признаком – стойка. Замирание в напряженной позе, когда она обнаружит дичь.

Легавые обладают очень острым обонянием. Они способны учуять дичь за версту. Но прежде чем отправляться на охоту, с четвероногим помощником следует долго и упорно заниматься. Процесс воспитания собаки ведется постепенно. Александр Турок:

Сначала собаку учат слушаться. Потом выполнять какие-то команды: сидеть, лежать, ко мне, потом собаку учат правильному поиску. Чтобы поиск был эффективным, собака должна обыскивать угодья, не оставляя пропущенных мест.

Работа в полевых условиях – это основа основ. Сейчас вы можете наблюдать, как легавые обыскивают угодья в поисках дичи. Вдруг здесь притаилась куропатка? Есть разные методы, как обучить охотничью собаку такому мастерству. К примеру, воспитатель или говоря на профессиональном сленге «натасчик», чтобы увлечь собаку в процесс, может вместе с ней прочёсывать каждый метр поля. После полученных навыков легавая сама успешно справляется с заданием.

Александр Турок:

Есть манера поиска с так называемым челноком. Собака должна двигаться на параллелях, навстречу ветру. И расстояние между двумя параллелями должно быть не слишком большое, чтобы параллель от параллели не была дальше, чем собака сегодня чует.

Александр Турок посвятил охотничьему собаководству больше сорока лет. За это время успел стать настоящим профессионалом в своем деле. С четвероногим напарником он охотится не только в Беларуси, но и за пределами страны. Благодаря слаженной работе в команде, Александр Зиновьевич без добычи домой никогда не возвращался.

Александр Турок:

Говорят про гончих – это опера охотничьего собаководства. Охота с легавой – это балет. Поскольку важна в конечном итоге не добыча, а красота работы с собакой, поэтому собака должна проявить все свои качества, в том числе свои стилевые возможности.