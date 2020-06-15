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«Их приходится лечить». Почему нельзя кормить животных в зоопарке

15 июня 2020 10:05
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Почему нельзя кормить животных в зоопарке, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

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Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:
Животных не кормить. Почему? Потому что во всех зоопарках мира существует такой диагноз у зверей, как понедельничная хворь. После выходных, когда посетители перекармливают животных в большом количестве, их кормят и по рациону зоопарка, и плюс перекармливают животных принесенной едой, в понедельник их приходится лечить. Поэтому мы не рекомендуем приносить свою еду.

# Зоопарк # Животные # Ирина Климчук # Фотофакт # Человек и животные

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