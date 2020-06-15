«Их приходится лечить». Почему нельзя кормить животных в зоопарке

Почему нельзя кормить животных в зоопарке, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

«Каждое утро и вечер поливаются вольеры». Как животных спасают от жары в Минском зоопарке

Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:

Животных не кормить. Почему? Потому что во всех зоопарках мира существует такой диагноз у зверей, как понедельничная хворь. После выходных, когда посетители перекармливают животных в большом количестве, их кормят и по рациону зоопарка, и плюс перекармливают животных принесенной едой, в понедельник их приходится лечить. Поэтому мы не рекомендуем приносить свою еду.