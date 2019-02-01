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«Чудесный дом». Новую программу представляет Белгосцирк с 1 февраля

01 февраля 2019 10:04
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Белорусскому государственному цирку исполняется 60 лет! В честь предстоящего юбилея в столице даже открылась уникальная выставка.

Сегодня начинается программа, посвященная знаковому юбилею, «Чудесный дом». Из чего она будет состоять? Какие подарки цирк готовит своих маленьким и большим зрителям?

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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Белорусского государственного цирка – Владимир Шабан и дрессировщик – Андрей Теплыгин.

Что придумали в честь юбилея? Расскажите про новую программу.

Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:
Начинаем мы с 1 февраля очередную программу. Она будет носить классический характер по той простой причине, что наш зритель любит, всё-таки классику, любит, чтоб это были хорошие жанры, трюки, животные и, естественно, клоунада. Вот три кита, на которых держится классический цирк.

«Чудесный дом». Новую программу представляет Белгосцирк с 1 февраля-1

Почему программа называется «Чудесный дом»? С чем это связано?

Владимир Шабан:
На сегодняшний день, чудесный дом, который длится на протяжении 60 лет здесь, радует своей программой. Ну, мы его и назвали, потому что цирк это чудесный дом.

У вас ещё в программу входит выставка. Что на ней можно увидеть?

Владимир Шабан:
Выставка будет в «Университете культуры», это на Октябрьской площади, который выставочный зал. Там выставлены все экспонаты, которые связаны с историей Белорусского государственного цирка, её действительностью и современностью.

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# Цирк # Животные # Владимир Шабан # Андрей Теплыгин # Фотофакт

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