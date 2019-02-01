«Чудесный дом». Новую программу представляет Белгосцирк с 1 февраля

Белорусскому государственному цирку исполняется 60 лет! В честь предстоящего юбилея в столице даже открылась уникальная выставка.

Сегодня начинается программа, посвященная знаковому юбилею, «Чудесный дом». Из чего она будет состоять? Какие подарки цирк готовит своих маленьким и большим зрителям?

Обезьяна сыграла на гитаре в студии СТВ

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Белорусского государственного цирка – Владимир Шабан и дрессировщик – Андрей Теплыгин.

Что придумали в честь юбилея? Расскажите про новую программу.

Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:

Начинаем мы с 1 февраля очередную программу. Она будет носить классический характер по той простой причине, что наш зритель любит, всё-таки классику, любит, чтоб это были хорошие жанры, трюки, животные и, естественно, клоунада. Вот три кита, на которых держится классический цирк.