Обезьяна сыграла на гитаре в студии СТВ

Белорусскому государственному цирку исполняется 60 лет.
«Чудесный дом». Новую программу представляет Белгосцирк с 1 февраля
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Белорусского государственного цирка – Владимир Шабан и дрессировщик – Андрей Теплыгин.
Кто это бегает по студии?
Андрей Теплыгин, дрессировщик:
Это капуцин – обезьянка, девочка по имени Кузьмина.
А вот эти звуки, которые она издаёт, это она так нас рада видеть? Почему она кричит?
Андрей Теплыгин:
Это эмоции.
«Это как человек». Дрессировщик о шимпанзе
Какой продукцией мы сейчас кормим прекрасную обезьяну? Что вы даёте, если не секрет?
Андрей Теплыгин:
Это не секрет нисколько, но этот деликатес мы долго искали. У капуцинов большая любовь именно к миндальным орешкам. Мы перебрали грецкие, бразильские и что только не давали.