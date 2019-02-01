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Обезьяна сыграла на гитаре в студии СТВ

01 февраля 2019 10:32
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Белорусскому государственному цирку исполняется 60 лет.

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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Белорусского государственного цирка – Владимир Шабан и дрессировщик – Андрей Теплыгин.

Обезьяна сыграла на гитаре в студии СТВ-1

Кто это бегает по студии?

Андрей Теплыгин, дрессировщик:
Это капуцин обезьянка, девочка по имени Кузьмина.

Обезьяна сыграла на гитаре в студии СТВ-4

А вот эти звуки, которые она издаёт, это она так нас рада видеть? Почему она кричит?

Андрей Теплыгин:
Это эмоции.

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Какой продукцией мы сейчас кормим прекрасную обезьяну? Что вы даёте, если не секрет?

Андрей Теплыгин:
Это не секрет нисколько, но этот деликатес мы долго искали. У капуцинов большая любовь именно к миндальным орешкам. Мы перебрали грецкие, бразильские и что только не давали.

Обезьяна сыграла на гитаре в студии СТВ-7

# Цирк # Животные # Владимир Шабан # Андрей Теплыгин # Фотофакт # Человек и животные

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