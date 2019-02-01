Обезьяна сыграла на гитаре в студии СТВ

А вот эти звуки, которые она издаёт, это она так нас рада видеть? Почему она кричит?

Андрей Теплыгин:

Это эмоции.

«Это как человек». Дрессировщик о шимпанзе

Какой продукцией мы сейчас кормим прекрасную обезьяну? Что вы даёте, если не секрет?

Андрей Теплыгин:

Это не секрет нисколько, но этот деликатес мы долго искали. У капуцинов большая любовь именно к миндальным орешкам. Мы перебрали грецкие, бразильские и что только не давали.