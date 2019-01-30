«Альма, идём на бизнес». Истории 3 собак и 1 кота, которых хозяева берут с собой на работу

Без стильного лука Альма не оставит ни одного клиента. Выпивает с хозяином эспрессо и отправляется на деловые переговоры. Помогает предпринимателю сосредоточиться и приносит успех.

Андрей Новик, предприниматель:

Если мы работаем 8-12 часов, то у неё максимум 4. Утром после завтрака мы говорим: «Альма, идём на бизнес», – она приносит шлейку, сама в неё залазит, я застегиваю и мы пришли. На лицах появляется улыбка. Все девушки-бухгалтеры прибегают, каждый пытается рассказать, какая у неё собака и работа парализуется.

Магазин одежды для собаки стал вторым домом. Заглянуть в гости к симпатичному продавцу хотят многие.

Андрей Новик:

Садимся здесь, начинаем пить кофе, рассказывать, у кого какая собака, что она умеет делать, особенно бабушки хорошо реагируют. И уже все гуськом заходят в магазин, чтобы спросить: она живая или неживая, потому что если она спит, то никто не понимает, живая она или нет.

А этот сотрудник креативного агентства любит хорошенько поспать. Но своей харизмой заряжает коллег на позитив и снимает стресс. За это они готовы отдать Ассе последний бутерброд и сделать массаж.

Катерина Швед, руководитель отдела проектов креативного агентства:

Как кот лежит и никому не мешает. Все ходят и чешут ей живот, а она – лапки кверху. Классно летом, у нас есть хорошая обязанность – выгуливать её, можно её взять на речку и с ней побегать.

Хозяин хаски, он же директор, Дмитрий Новицкий, признается, что эта порода не терпит одиночества. Если оставить Ассу надолго дома, депрессии и, впоследствии, ремонта не избежать. А в офисе – постоянная смена событий.

Дмитрий Новицкий, директор креативного агентства, главный редактор журнала:

У неё два режима: отдыхаю, готовлюсь к работе, потому что это – ездовая собака, либо работаю, а работа – это означает «бегаю». Если её сейчас отпустить на улицу, то пятки засверкают. Даже иногда практиковал выгул собаки на автомобиле, поводок в окно и где-то 4 км ей хватает трусцой пробежаться со скоростью 20 км/ч. Она и на мотоцикле ездила.

Все люди как люди, а Эрика – супергерой. Мопс принимает активное участие в юридических консультациях и несёт вахту на телефоне горячей линии для людей с психическими заболеваниями. На работе эта дама не только создаёт здоровый микролимат, но и развязывает конфликты. Если кто-то повысил голос, Эрика сразу успокоит.

Виталий Павлоградский, юрист:

Когда намечается день косточки, то коллеги интересуются, чем и как можно угостить, как можно поздравить. Мы дома выпекаем полезные натуральные десерты для собак и угощаем все вместе с коллегами по большим праздникам: на Новый год, на день рождения.

Из этой цветочной лавки никто не уходит без селфи с Гриней. Обаятельный кот всем дарит частичку тепла и уюта. И хоть, работник не славится примерным поведением и любит подкрепиться зеленью, в флористике он оставляет яркое слово.

Алеся Кавецкая, флорист:

Работа с цветами всегда должна быть через вдохновение, через творчество. В летний период это, вообще, здорово, потому что у нас тут открытые террасы. Он может спокойно дышать свежим воздухом, более свободно перемещаться. Сейчас немножко пореже, в основном, в выходные.

На Западе принимать хвостатых в штат – уже не новость. Это повышает работоспособность и вдохновляет на новые идеи. Приживётся ли этот тренд в наших офисах или нет – дело всей команды.