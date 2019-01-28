«Один из первых пациентов был ежик». Как лечит зубы животным ветеринарный стоматолог из Минска

В ответе за тех, кого приручили! Андрей Котляров уже больше 25 лет справляется с коварными заболеваниями зубов у животных. За годы практики приходилось работать с весьма необычными пациентами: хорьками, барсуками, носухами, енотами и даже ёжиками.

Андрей Котляров, ветеринарный врач:

Один из первых пациентов был ёжик. Подобрали ежика, машина сбила, так и остался он жить у людей. Он проглотил рыболовный крючок, видимо, рыба была с крючком, пришлось делать очень глубокий наркоз. Ёжик сворачивается и невозможно добраться до горла.

И такие сложные случаи – не редкость. У всех хвостатых свой исключительный характер, который во время манипуляций доктора раскрывается во всей красе. И в такой ситуации укротить нрав строптивого любимца бывает совсем непросто. Владислав Петрашкевич, ассистент ветеринарного врача:

Можно найти подход к любому животному. Главное – знать как его успокоить, приручить и в этом нам помогают хозяева. Их какой-то позитивный настрой сплочает рабочий коллектив и животное успокаивается.

За помощью к редкому специалисту спешит Ольга. У Эми – двенадцатилетней любимицы – камни на зубах и ещё целый букет проблем, с которыми только предстоит разобраться врачу. Ольга Анохина, владелица собаки:

Заметила болезненность при еде, обратила внимание, как говорится, залезли в рот, посмотрели. Мы уже были у Андрея Сергеевича, делали кое-какие процедуры, но вот более радикальные решили отложить на сегодняшний день.

Андрей Котляров:

Сейчас общее требование ветеринарных ассоциаций стоматологических европейских и американских – чистить зубы домашним животным ежедневно всем, кто это бы ни был, за исключением грызунов. Для этого есть пасты, гели, они сделаны так, чтобы их можно было глотать. Они без консервантов.

Андрей Сергеевич говорит, что из-за невнимательности хозяев, игнорирования гигиены полости рта своего пушистика страдает животное. В будущем из-за такой простой ошибки, могут возникнуть серьёзные проблемы, питомец просто не сможет есть без боли. А ведь, если приучить подопечного чистить зубы смолоду, то в погоне за белоснежной улыбкой и приятными ощущениями любимцы будут готовы доверяться вам снова и снова.

Андрей Котляров:

Приучать нужно с детства, с возраста 5-6 месяцев, когда сменяются зубы, когда животное послушное, когда в игре всё можно сделать. Или проблема появляется с возрастом, животные, которых заставить сделать что-то проблематично, порой и в рот залезть сложно.