Служба поиска домашних животных появилась в Минске

Если верить психологам, практически все владельцы домашних животных считают их полноправными членами своей семьи. А потому пропажа любимого питомца – это огромный стресс.

Виктория Елизова вот уже 3-ий месяц ищет своего четвероногого друга. Под конец этой осени в квартире семьи собирали кухню. В последний день ремонта на какое-то время в жилище остались только рабочие и маленькая бишон фризе по имени Бесси. Хозяин отлучился на несколько часов, но по приезде собаки уже не было.

Виктория Елизова:

Нужно было моему мужу отъехать и он оставил собаку дома. Когда он вернулся, обнаружил: двери квартиры, тамбурная дверь и дверь на балкон открыты. Когда он поговорил с работниками, они сказали, что они там проветривали квартиру, потому что они там пилили, что-то резали. И чтобы пыль не оседала на стенах, они всё это открыли дело, и так и оставили.

Собаки, которые живут с хозяевами 3 года, редко устраивают прогулки в одиночку, и в версию побега верится с трудом. Виктория с мужем расклеили 15 тысяч объявлений по всей столице, кинули клич в нескольких десятках интернет-групп Беларуси, гарантировали вознаграждение, и связались с первой в Минске службой поиска домашних животных «След». В социальном учреждении пока числится всего один сотрудник. Но именно она и её телефонный номер стали официальными связующими звеньями между виртуальным пространством и огромным числом горюющих хозяев.

Елена Демидович, директор службы поиска пропавших домашних животных «След»:

Если у кого-то нет Интернета или человек не умеет им пользоваться, или не знает, в какую группу разместить объявление, этот человек набирает меня, рассказывает, кого он нашёл и потерял. Далее я размещаю объявление на страничках Facebook и Вконтакте группы поиска «След» и этим объявлением начинают активно делиться как простые люди, так и волонтёры.

Сарафанное радио актуально, как никогда. Буквально за час пост про сбежавшего Шарика способен набрать тысячи просмотров по всей стране. И кто знает, возможно один из них и станет судьбоносным для животного. Служба поиска «След» – бесплатная. Сервис работает недавно, но Елена уже получила больше 10 звонков от хозяев, которые вернули своих питомцев.

Елена Демидович:

Мы никогда не можем знать, каким образом найдётся питомец. Я размещаю объявления, от человека, которого не знаю, о питомце, которого не знаю. Этим объявлением делится очень много людей, которых я не знаю, и находится потом собака или кот.