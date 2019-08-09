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На полянку выползет питон, споёт Солодуха и покажут много шоу. Минский зоопарк приглашает на праздник 10 августа

09 августа 2019 11:18
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – методист просветительского отдела Минского зоопарка – Ирина Климчук.

Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:
10 августа мы отмечаем день рождения зоопарка. У нас будет программа начинаться с 12.00.

Самое удивительное зрелище – это самостоятельное выползание тёмного тигрового питона Тайсона (он, кстати, альбинос) на полянку, его измерение – он примерно уже более 4 метров вырос. На это могут посмотреть наши посетители. И фото на память.

На полянку выползет питон, споёт Солодуха и покажут много шоу. Минский зоопарк приглашает на праздник 10 августа -1

Специальным гостем нашего праздника будет заслуженный артист Республики Беларусь Александр Солодуха, который порадует своими известными песнями.

Для маленьких посетителей у нас будет много различных шоу: космическое, бумажное, роботов-трансформеров, азотное.

Будет в этот день задействована буквально вся территория зоопарка, будет наполнена праздником. Будут живые статуи, зеркальные фрики, фотозоны, часовщик, музыкальные коллективы в мексиканском стиле, в американском стиле, скрипачи. Будет очень интересно, здорово, весело. И бонус для наших посетителей – бесплатное мгновенное фото на память с логотипом Минского зоопарка.

# Зоопарк # общество # Ирина Климчук

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