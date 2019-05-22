Почему опасно привозить сувениры из путешествий, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Марина Шабета, ученый секретарь научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам, кандидат биологических наук:

В связи с тем, что во всем мире происходит глобализация, мы много путешествуем, много общаемся, транспорт, активные потоки, вместе с сувенирами мы часто привозим инвазивные виды. Мы можем привозить бактериальную флору, мы можем привозить рыбку, поселить ее в аквариуме, потом пожалеть и выпустить в озеро какого-нибудь ротана, тот уничтожит наши виды. Мы сами в большей степени влияем на природную среду.