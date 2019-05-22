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Почему опасно привозить сувениры из путешествий?

22 мая 2019 09:07
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Почему опасно привозить сувениры из путешествий, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения». 

Марина Шабета, ученый секретарь научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам, кандидат биологических наук:
В связи с тем, что во всем мире происходит глобализация, мы много путешествуем, много общаемся, транспорт, активные потоки, вместе с сувенирами мы часто привозим инвазивные виды. Мы можем привозить бактериальную флору, мы можем привозить рыбку, поселить ее в аквариуме, потом пожалеть и выпустить в озеро какого-нибудь ротана, тот уничтожит наши виды. Мы сами в большей степени влияем на природную среду.       

Почему опасно привозить сувениры из путешествий? -1

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# Охрана природы # Животные # Марина Шабета # Фотофакт

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