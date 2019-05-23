«Большего страха, чем я, наверное, никто не испытывал: я терял сознание». Он боялся змей, а теперь учит детей с ними общаться

На занятиях у Семёна Исааковича Герехта по-настоящему захватывает дух. Школьники здесь могут не только узнать много интересного о жизни пауков, жаб, ящериц и змей, но и потрогать пресмыкающихся. Сегодня в это трудно поверить, но зоолог Семен Герехт, будучи мальчишкой, сам панически боялся змей, но любопытство только подогревало интерес. И со временем детский страх обернулся делом его жизни.

Семен Герехт, ведущий зоолог Центра дополнительного образования: Такие животные, как змеи, пауки, тараканы, лягушки... Большего страха, чем я, наверное, никто не испытывал: я терял сознание. Мои учителя – это животные, с которыми я сталкивался. Чем больше меня что-то смущало, пугало, настораживало, тем больше появлялся интерес.

Зоолог вспоминает: изучать поведение животных ему приходилось методом проб и ошибок, которые едва не стоили ему жизни.

И теперь мужчина уже более 15 лет делится опытом с юными натуралистами. Однако пересилить свой страх сразу удаётся далеко не всем ученикам. По словам педагога, ребёнок должен быть морально готов к контакту с животным.

Семен Герехт:

Проговариваются страхи: какие, почему. Я пытаюсь их убедить, что эти страхи вредят их здоровью. Я контролирую этот процесс. Если ты боишься, дотронься пальчиком до чешуек, посмотри, какие они гладкие, какая змейка тёплая, а не холодная. Идет тактильный процесс взаимодействия.