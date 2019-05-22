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Что будет с нами без лягушек? Учёный из Беларуси прокомментировала австралийские рекламные плакаты

22 мая 2019 09:26
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Ученые из Австралии создали серию рекламных плакатов. Австралия – это родина пауков, там их очень много. Женщина на кухне что-то готовит и вся кухня, вся женщина, вся еда – все в пауках. Слоган этой картинки: «Вот как будет выглядеть мир без лягушек». Ученый секретарь научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам, кандидат биологических наук прокомментировал данное фото.    

Марина Шабета, ученый секретарь научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам, кандидат биологических наук:
Все в природе взаимосвязано и каждый вид занимает свою нишу, свою маленькую роль играет во всей экосистеме. Экосистема – это то, как виды взаимодействуют между собой. При взаимодействии каждый вид выполняет свою роль. Если мы убираем что-то одно, соответственно все остальные части начинают действовать не как слаженный организм, работа нарушается.

Что будет с нами без лягушек? Учёный из Беларуси прокомментировала австралийские рекламные плакаты -1

Неделя родной природы. Какие мероприятия запланированы?

# Охрана природы # Животные # Марина Шабета # Фотофакт # Человек и животные

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