«Необходимы сильное желание, а также усилие». Что ещё может помочь справиться с никотиновой зависимостью

В то время как весь мир отслеживает масштабы пандемии коронавируса, табакокурение остается одной из самых больших проблем человечества. Статистика сурова. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, курение занимает второе место в мире в списке причин преждевременной смерти людей.

Распрощаться с пагубной привычкой навсегда удается не многим. Андрей не курит уже больше двух лет. Юноша признается, «завязать» помогло самовнушение.

Андрей Витковский:

Чем я только не пробовал заменить сигареты: и конфетами, и электронной сигаретой, даже книгу покупал «Как бросить курить» – ничего не помогало. Однажды посидел, подумал и сам себе говорю: «Неужели я не могу бросить курить просто так?» И теперь в моей жизни больше нет сигарет. Табачный дым может стать причиной множества болезней и даже смерти. Смолы и канцерогены из сигареты представляют значительную угрозу для здоровья. Под прицелом не только легкие.

Александр Вербовиков, врач-терапевт высшей квалификационной категории:

Курение влияет не только на бронхолегочную систему, вызывая заболевания верхних и нижних дыхательных путей, приводит к хронической обструктивной болезни легких, но и на сердечно-сосудистую систему, довольно часто сужает сосуды головного мозга, что может приводить к инсультам. И статистика говорит о том, что курильщики в два раза чаще страдают от инсультов. Также курение наносит вред коже, зубам и желудочно-кишечному тракту. Курильщик находится в постоянном режиме ожидания следующей дозы никотина, поэтому остановиться в любой момент не так просто.

Вячеслав Петров, врач-психотерапевт высшей квалификационной категории:

Одним из важных критериев является неспособность человека контролировать прием табуированного вещества. В случае с курением речь идет о сигаретах, неспособность контролировать прием. Это своего рода несвобода. Чтобы с этим справиться, необходимы сильное желание, а также усилие, необходимо делать попытки. Отдых, здоровая еда и спорт – вот ваши союзники. Заручитесь поддержкой близких и избавьтесь от всего, что напоминает о сигаретах. Взять верх над табаком помогут и «заменители» сигарет.