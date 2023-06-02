«Аида» создает картины, а «София» получила гражданство. Посмотрите на этих невероятных роботов

Существует стереотип, что человек отличается от животных или роботов своей уникальной способностью к творчеству. Однако искусственный интеллект давно штурмует этот, казалось бы, последний оплот человечества, рассказали в программе «В поисках истины» . Сегодня мир находится на пороге новой эры творчества, когда искусственный интеллект и художник становятся соавторами, дополняя друг друга в тех областях и умениях, где они наиболее сильны. Но можно ли считать творчество робота искусством?

Татьяна Ким, младший научный сотрудник лаборатории робототехнических систем ОИПИ НАН Беларуси:

Мы уже были на первой арт-галерее, что создал искусственный интеллект. Она была недавно в Минске. Думаю, что концерты не за горами.

Нейросеть может воссоздать все, чему ее обучили, но рамки творчества для нее всегда задает человек. То есть, если стоит задача написать портрет или пейзаж, то нейросеть сделает это только в том случае, если она была обучена на конкретном виде изображений. Его создание – это математически сложная задача. А само изображение представлено в виде набора чисел, которые задают цвета конкретных пикселей.

Татьяна Ким:

Через некоторое время чат GPT будет повторяться, потому что ему не на чем будет учиться уже. Он не может генерировать еще больше новых идей. Он лишь генерирует на том, чем он обучился до этого. А человек – самоорганизованная единица, индивидуальная, что в любой момент его может посетить какая-нибудь креативная идея, что ни одному роботу не может прийти в голову.