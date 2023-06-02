«Аида» создает картины, а «София» получила гражданство. Посмотрите на этих невероятных роботов
Существует стереотип, что человек отличается от животных или роботов своей уникальной способностью к творчеству. Однако искусственный интеллект давно штурмует этот, казалось бы, последний оплот человечества, рассказали в программе «В поисках истины». Сегодня мир находится на пороге новой эры творчества, когда искусственный интеллект и художник становятся соавторами, дополняя друг друга в тех областях и умениях, где они наиболее сильны. Но можно ли считать творчество робота искусством?
Татьяна Ким, младший научный сотрудник лаборатории робототехнических систем ОИПИ НАН Беларуси:
Мы уже были на первой арт-галерее, что создал искусственный интеллект. Она была недавно в Минске. Думаю, что концерты не за горами.
Нейросеть может воссоздать все, чему ее обучили, но рамки творчества для нее всегда задает человек. То есть, если стоит задача написать портрет или пейзаж, то нейросеть сделает это только в том случае, если она была обучена на конкретном виде изображений. Его создание – это математически сложная задача. А само изображение представлено в виде набора чисел, которые задают цвета конкретных пикселей.
Татьяна Ким:
Через некоторое время чат GPT будет повторяться, потому что ему не на чем будет учиться уже. Он не может генерировать еще больше новых идей. Он лишь генерирует на том, чем он обучился до этого. А человек – самоорганизованная единица, индивидуальная, что в любой момент его может посетить какая-нибудь креативная идея, что ни одному роботу не может прийти в голову.
Британскими инженерами была создана машина с мощным искусственным интеллектом «Аида». Она создает картины, а сам процесс не сильно отличается от привычного. Она видит через камеры, встроенные в глазные яблоки, и когда рисует, ей помогают выразительные движения рук, в то время как сложные алгоритмы создают координаты для рисования. Ее первая художественная выставка завершилась летом 2019 года. Тем не менее вопрос об использовании искусственного интеллекта в творчестве очень непрост и противоречив. Он усложняется еще и тем, что считаные единицы могут отличить произведение человека от произведения машины.
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Александр Тузиков, заведующий лабораторией математической кибернетики ОИПИ НАН Беларуси:
Это сложный очень вопрос, потому что технологии развиваются, они развиваются по своим законам. Очень трудно уже их ограничить. С другой стороны, люди должны, специалисты, ученые вместе очень серьезно подумать, как развиваться дальше и каково место человека и место искусственного интеллекта в нашем обществе. Это сложный вопрос, и о нем надо думать все время.
«София» – это уникальный человекоподобный робот в виде женщины. Иначе таких роботов называют гиноидами. Это разработка гонконгской компании. Робот может взаимодействовать с людьми, учиться, получать социальные навыки и адаптироваться к поведению окружающих. Софию активировали в апреле 2015 года. С того времени она приняла участие в различных шоу, снялась в фильме и дала несколько десятков интервью. София первой из гиноидов попала на обложку глянцевого журнала. Также София стала первым в истории роботом, получившим гражданство. Такое решение приняли власти Саудовской Аравии. Однако эти действия вызывают неоднозначную реакцию.
Сергей Кругликов, генеральный директор ОИПИ НАН Беларуси:
Стремительное развитие искусственного интеллекта опасности серьезной сейчас не представляет. Тем не менее начали прорабатываться законодательные документы, которые устанавливают правила игры и правила возможностей разработки этих комплексов, постановки их в массовое производство, постановки их в те или иные государственные органы, и потихонечку предприятия-любители начали отваливаться.
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