Всего полчаса и ощущение будто бы провёл целый день в горах. Укрепляем иммунитет в санатории «Ружанский»

Поднять иммунитет, переждать вирусную волну и комфортно поработать на удаленке. Санаторий «Ружанский» – лучшее место для самоизоляции.

В «Ружанском» прекрасная лечебная база и квалифицированный персонал, которые помогут пережить самоизоляцию без стресса. Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Все лечебные программы в нашем санатории ориентированы на укрепление и повышение защитных сил организма, укрепление иммунитета, что особенно актуально в период вспышек ОРВИ и на сегодняшний момент эпидемии коронавируса.

Повысить жизненный тонус и во всеоружии встретить новый рабочий день, неделю, год, поможет оздоровительный комплекс процедур в «Ружанском». Молекулярная кухня, соляные пещеры, горный воздух, витамин D – все это в одном месте, не покидая пределы страны.

Густая воздушная пенка с тысячами пузырьков, наполненных молекулами О2. Кислородная терапия не только полезный, но и вкусный способ укрепить иммунитет. Всего одна порция напитка заменяет часовую прогулку в сосновом бору. Светлана Жирмонт, администратор ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Кислородный коктейль – это одна из любимых процедур как у взрослых, так и у детей. Происходит насыщение организма кислородом, что способствует защите от вирусной инфекции.

А витаминный фиточай с палитрой самых разных вкусов добавит нотки яркого лета.

Светлана Герасимович, врач-эндокринолог ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Большой популярностью пользуется процедура – криотерапия. Здесь происходит кратковременное охлаждение ультракоротким воздухом.

Три минуты, минус восемьдесят. Особенно рекомендуется антарктический холод людям с заболеваниями кожи, сердечно-сосудистой и бронхо-легочной системы. Под контролем специалиста аппарат творит чудеса и останавливает время. Вылечить и тело, и душу поможет горный воздух. Всего полчаса процедуры, не покидая стен санатория, а ощущение, будто бы провел в горах весь день.

Денис Герасимович, заведующий физиотерапевтическим отделением ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Суть этой процедуры заключается в том, что мы в течение определенного времени дышим воздухом, обедненным кислородом и таким образом заставляем наш организм включать защитные возможности. Что очень важно на сегодняшний момент в борьбе с вирусной бактериальной инфекцией, которая окружает нас со всех сторон.

В соляной пещере свой особый микроклимат. Воздух полностью лишен бактерий и аллергенов. Сказочный интерьер комнаты, со стенами, покрытыми кристаллами соли, с мягким причудливым освещением и соленым песком на полу в симбиозе с приятной музыкой тут же перенесет вас ближе к океану. Один сеанс галотерапии равноценен четырем дням на морском побережье.

Галина Моисеенкова, заместитель директора по медицинской части и питанию ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Соль с древних времен считалась лекарством. Она выполняет защитные свойства, укрепляет иммунитет. Она способствует уничтожению микробов, вирусов, в том числе способствует и защите от коронавирусной инфекции.

Еще один защитник в борьбе с вирусами – пантовые ванны. Целебные свойства, накопленные в пантах, проникают в тело человека и помогают избавиться от недугов. Светлана Герасимович:

Эти ванны являются мощным эффектом для лечения болезней нервной системы, сердечно-сосудистой системы, бронхо-легочного тракта. Улучшает работоспособность, настроение и иммунную систему.

Наталья Нашилова, начальник отдела маркетинга ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Первый и второй квартал у нас – период самых доступных цен. Цены варьируются от 45 до 100 рублей. Сюда входит питание, проживание и лечение, 5-6 процедур уже входят в эту стоимость.

Лечебница делает ставку на оздоровление, безопасность и отдых. Окружающая природа и чистый воздух усиливают эффект и поднимают иммунитет каждого, кто приезжает сюда даже на несколько дней. Защитись от коронавируса – укрепи иммунитет в «Ружанском».