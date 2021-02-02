Устали от бессонницы? Вот 3 способа, как быстро заснуть

Каждый человек треть своей жизни проводит во сне. Однако замечено: чем старше мы становимся, тем чаще жалуемся на такую проблему, как бессонница. Этот недуг значительно снижает качество жизни и может привести к серьезным последствиям.
Каждый человек треть своей жизни проводит во сне. Однако замечено: чем старше мы становимся, тем чаще жалуемся на такую проблему, как бессонница. Этот недуг значительно снижает качество жизни и может привести к серьезным последствиям.
Юлия Ерохова, врач-невролог медицинского центра «Кравира»:
С бессонницей может столкнуться каждый из нас. Это может быть проявлением реакции организма на какой-либо стресс, эмоциональное воздействие. Это является физиологической реакцией, но бессонница также может быть симптомом проявления какого-либо заболевания. Например, неврологических, эндокринологических заболеваний, а также бессонница может быть выделена как отдельное заболевание. Для того, чтобы поставить диагноз «бессонница», у человека должны быть три эпизода бессонницы на протяжении недели и как минимум в течение месяца.
Причины бессонницы могут быть разными. Установить их сложно. Самостоятельно принимать препараты для улучшения качества сна не стоит, так как они могут вызвать привыкание – отказаться от них в дальнейшем будет проблематично.
Пересмотрите свой режим. Дозируйте нагрузки, распределяя на первую половину дня все самое сложное. За несколько часов до сна исключите из своего рациона острые, жирные блюда и кофеиносодержащее напитки.
Юлия Ерохова:
Существует несколько техник, чтобы справиться с бессонницей. Первая – стимулконтролирующая. Означает, что кровать или спальня должны ассоциироваться только со сном. Еще существует методика парадоксальных намерений. Если вы уже легли спать и не можете заснуть, то не стоит ворочаться с бока на бок, раздражаться, что прошло уже много времени. Можно встать с постели и заняться легкой активностью, приготовить что-нибудь к завтрашнему дню. Например, постоять в планке 15 секунд. И попробовать лечь спать снова. Как правило, уже со второго раза все должно получиться.
Еще существует техника стереотипного поведения. Считается, что перед сном нужно выполнять ряд определенных заданий. Например, идти в ванную комнату или выгуливать собаку, почитать перед сном. И все это выполнять постоянно и в одной последовательности. С каждым днем сон будет приходить быстрее. Техника релаксации. Прямо лежа под одеялом можно представлять, как расслабляется каждая часть тела. Причем расслабление можно представлять не только в тех участках, где есть мышцы, но и, например, представлять, как расслабляются глазные яблоки. Чем более детально вы будете прорабатывать каждую часть тела, тем быстрее наступит сон. Если вы относите себя к визуалам, то в таких случаях можно представлять сменяющиеся пейзажи. Например, когда меняются окошки в проезжающем поезде. Равнины меняют долины, луга и так далее. Сон тоже может очень быстро наступить.
И помните, создание благоприятной среды способствует хорошему сну.