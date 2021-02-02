Устали от бессонницы? Вот 3 способа, как быстро заснуть

Каждый человек треть своей жизни проводит во сне. Однако замечено: чем старше мы становимся, тем чаще жалуемся на такую проблему, как бессонница. Этот недуг значительно снижает качество жизни и может привести к серьезным последствиям.

Юлия Ерохова, врач-невролог медицинского центра «Кравира»:

С бессонницей может столкнуться каждый из нас. Это может быть проявлением реакции организма на какой-либо стресс, эмоциональное воздействие. Это является физиологической реакцией, но бессонница также может быть симптомом проявления какого-либо заболевания. Например, неврологических, эндокринологических заболеваний, а также бессонница может быть выделена как отдельное заболевание. Для того, чтобы поставить диагноз «бессонница», у человека должны быть три эпизода бессонницы на протяжении недели и как минимум в течение месяца.

Причины бессонницы могут быть разными. Установить их сложно. Самостоятельно принимать препараты для улучшения качества сна не стоит, так как они могут вызвать привыкание – отказаться от них в дальнейшем будет проблематично. Пересмотрите свой режим. Дозируйте нагрузки, распределяя на первую половину дня все самое сложное. За несколько часов до сна исключите из своего рациона острые, жирные блюда и кофеиносодержащее напитки.