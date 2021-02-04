«У молодых опухоли протекают более агрессивно». Как белорусские врачи лечат онкологию

Табачная зависимость, плохая экология, роковая наследственность, коварный стресс. В паутине 21 века от онкологии не застрахован никто. Наш организм в течение жизни как губка накапливает опухолевые клетки. И с возрастом риски только возрастают.

Виктор Малькевич, заведующий лабораторией торакальной онкопатологии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:

Онкологические заболевания – естественная болезнь людей пожилого возраста, когда нарушается система иммунитета, организм не так реагирует на изменения окружающей среды, как в молодые годы. Преимущество пациентов пожилого возраста заключается в том, что, опухоли протекают медленно, не так агрессивно, поэтому прогноз в течении онкологических заболеваний у пожилых людей более благоприятный, чем у молодых. У молодых людей чаще всего опухоли протекают более агрессивно. Только в нашей стране за 2019 год было выявлено 54 000 злокачественных опухолей. За год прирост на 1 000. За 2020 статистику и плановые обследования подорвал коронавирус. Каждый день врачи и ученые делают маленькие шаги к победе. Благодаря их новым методам лечения и своевременной диагностике в период с 2000 по 2017 годы удалось спасти более 12,8 тысяч жизней.

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, доктор медицинских наук, профессор:

У нас в центре проводится огромное количество научных исследований, примерно от 50 до 70 в год. Прежде всего это разработка реконструктивных и пластических операций, которые обеспечивают удовлетворительное качество жизни после проведенного лечения. Следующее интересное направление – это разработка комбинированных операций жизненно важных органов, о таких операциях мы раньше даже не мечтали, но в последнее время благодаря развитию анестезиологического обеспечения, новым материалам, сшивающим аппаратам, шовного материала у нас появилась возможность выполнять такие операции. Сейчас активно развивается так называемая минимальная инвазивная хирургия, минимальные инвазивные методы лечения, которые позволяют в течение нескольких часов полностью излечить пациента. Он уже на вторые – третьи сутки приступает к работе.

Будущее и за молекулярно-генетическими исследованиями. Без них невозможно найти концы в мутациях опухоли и задать грамотный вектор лечения. Большие надежды и на генетическую вакцину против злокачественных новообразований. Это совместный белорусско-американский проект. Проект зарекомендовал себя с лучшей стороны, без побочных эффектов. Среди ноу-хау скрининг рака легкого. Он позволит выявить онкологию на ранней стадии, без громких симптомов, а значит подарит шанс к скорейшему выздоровлению. Сейчас в трех лечебных учреждениях столицы проводят исследования тех, кто в зоне риска.

Виктор Малькевич:

В основном это мужчины в возрасте от 50 до 65 лет и курящие люди. Стаж курения превышает более 30 лет. В эту категорию относятся пациенты, которые страдают хронической обструктивной болезнью легких. Кроме того, пациенты, которые когда-то переносили туберкулез. Они также могут включаться в это пилотное исследование. Планируется в течение пяти лет набрать около 3000 пациентов из группы риска, которым будет проводиться так называемая низкодозная компьютерная томография. Тем пациентам, у которых будет выявлено онкологическое заболевание, будет проводиться хирургическое лечение рака легкого. В перспективе белорусских врачей есть скрининг желудка с использованием анализов крови с последующим выполнением гастроскопии.

Сергей Красный:

На образование большого количества опухолевых клеток влияют различные факторы. Это могут быть вирусы, как, например, при раке шейки матки – вирус папилломы человека, это основная причина. А зная основную причину, мы можем проводить профилактику, сейчас есть вакцина против вируса папилломы человека. Если привить детей до начала половой жизни (это касается и мальчиков, и девочек), то можно почти на 100 процентов предотвратить развитие этого заболевания.

Нашим удалось за последние десятилетия внедрить 80 методов диагностики и лечения онкозаболеваний. Успехи в детской онкологии также говорят сами за себя. Служба была создана с нуля, а сегодня гремит на весь мир. Сергей Красный:

За последние 20 лет, 10-летняя выживаемость увеличилась с 54 процентов до 75, по некоторым локализациям достигла 90 процентов. А что касается острого лимфобластного лейкоза, то Республика Беларусь относится к странам с одним из наилучших результатов в мире по лечению данного заболевания. Еще весьма амбициозный проект – это модификация генома. Пока он только задумывается, но надеемся, что в ближайшее время он начнется и будет осуществлен.