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Что делать, чтобы не страдать от перепадов давления? Мы спросили у врача

02 февраля 2021 13:00
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Новости Беларуси. От минуса к плюсу и обратно. Буквально за пару недель мы из суровой двадцатиградусной зимы перенеслись в плюсовую осень и обратно, рассказали в программе «Плюс-минус».

Для многих такие перепады температуры не остались незамеченными. Что делать, чтобы в такие моменты сохранить здоровье? Советы врача прямо сейчас.

Что делать, чтобы не страдать от перепадов давления? Мы спросили у врача-1

Юлия Ерохова, врач-невролог медицинского центра «Кравира»:
При низкой температуре происходит сужение поверхностных сосудов для того, чтобы сохранить тепло в человеческом организме. При повышении температуры сосуды, наоборот, расширяются для теплоотдачи. Соответственно, изменение тонуса сосудов, изменение кровотока может привести к изменению артериального давления, что приведет к развитию гипертонического криза или в крайнем случае даже инсульта, а также осложнениям уже имеющихся сердечно-сосудистых заболеваний.

В сложившихся погодных условиях пациентам с хроническими заболеваниями стоит внимательнее относиться к своему здоровью, следить за артериальным давлением, не забывать принимать препараты для постоянного приема и следить за их дозировкой в том числе.

Что делать, чтобы не страдать от перепадов давления? Мы спросили у врача-4

Также стоит избегать интенсивных физических нагрузок, тем более на открытом воздухе. Дыхательные гимнастики можно выполнять и дома, но в хорошо проветриваемом помещении.

Дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему оказывают наклоны, подъемы тяжестей и приседания. А вот контрастный душ и достаточное высыпание будут благотворно влиять на все органы и системы организма.

# Врачи Беларуси # Здоровье # Юлия Ерохова # Фотофакт

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