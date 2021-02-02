Что делать, чтобы не страдать от перепадов давления? Мы спросили у врача

Новости Беларуси. От минуса к плюсу и обратно. Буквально за пару недель мы из суровой двадцатиградусной зимы перенеслись в плюсовую осень и обратно, рассказали в программе «Плюс-минус». Для многих такие перепады температуры не остались незамеченными. Что делать, чтобы в такие моменты сохранить здоровье? Советы врача прямо сейчас.

Юлия Ерохова, врач-невролог медицинского центра «Кравира»:

При низкой температуре происходит сужение поверхностных сосудов для того, чтобы сохранить тепло в человеческом организме. При повышении температуры сосуды, наоборот, расширяются для теплоотдачи. Соответственно, изменение тонуса сосудов, изменение кровотока может привести к изменению артериального давления, что приведет к развитию гипертонического криза или в крайнем случае даже инсульта, а также осложнениям уже имеющихся сердечно-сосудистых заболеваний. В сложившихся погодных условиях пациентам с хроническими заболеваниями стоит внимательнее относиться к своему здоровью, следить за артериальным давлением, не забывать принимать препараты для постоянного приема и следить за их дозировкой в том числе.