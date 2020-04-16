Владимир Караник о ситуации в Витебской области: здесь наложились два пика заболеваемости

Новости Беларуси. Для того, чтобы оперативно решать вопросы, связанные с обеспечением средствами индивидуальной защиты, перераспределением коечного фонда, глава государства поручил закрепить за каждым регионом куратора. В Витебской области это министр здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Почему Витебск оказался в зоне пристального внимания, хотя у нас все регионы в зоне пристального внимания? Здесь наложились два пика: подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией и пик заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, осложненными пневмониями. То, что у нас из положительных моментов: мы видим существенное снижение темпов прироста пациентов, страдающих пневмониями, и мы видим, что ситуация с острыми респираторными инфекциями тоже идет на спад.