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Владимир Караник о ситуации в Витебской области: здесь наложились два пика заболеваемости

16 апреля 2020 13:58
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Новости Беларуси. Для того, чтобы оперативно решать вопросы, связанные с обеспечением средствами индивидуальной защиты, перераспределением коечного фонда, глава государства поручил закрепить за каждым регионом куратора. В Витебской области это министр здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова на встрече с витебскими медиками: какую помощь надо оказывать, чтобы эта ситуация стабилизировалась

Владимир Караник о ситуации в Витебской области: здесь наложились два пика заболеваемости-1

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Почему Витебск оказался в зоне пристального внимания, хотя у нас все регионы в зоне пристального внимания? Здесь наложились два пика: подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией и пик заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, осложненными пневмониями. То, что у нас из положительных моментов: мы видим существенное снижение темпов прироста пациентов, страдающих пневмониями, и мы видим, что ситуация с острыми респираторными инфекциями тоже идет на спад.

Владимир Караник о ситуации в Витебской области: здесь наложились два пика заболеваемости-4

В Витебске создан областной штаб по борьбе с коронавирусом. Ситуация с острыми респираторными инфекциями в регионе имеет тенденцию к снижению, идет и существенное сокращение темпов прироста пациентов.

Владимир Караник о ситуации в Витебской области: здесь наложились два пика заболеваемости-7

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# Коронавирус # Здоровье # Владимир Караник # Фотофакт

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