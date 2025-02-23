Савиных: Россия не просто выиграла войну, Россия выиграла столкновение с западной коалицией

На неделе мы стали свидетелями нового исторического поворота. Москва и Вашингтон взяли курс на сближение и сели за стол переговоров. В столице Саудовской Аравии встретились делегации из России и США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В воздухе повисло ожидание новой встречи, уже на самом высоком уровне, после которой уже будут расставлены многие точки над i.

Андрей Савиных, эксперт по международным отношениям, член центрального комитета ЛДПБ: Россия не просто выиграла войну, Россия выиграла бой и столкновение с западной коалицией. Фактически со всеми странами Запада, которые снабжали украинскую армию оружием, были прямыми участниками этой войны. Более того, это становится уже очевидно для всех экспертов. С той стороны в том числе.

В этом залог того, что и белорусские интересы в переговорном процессе будут представлены. Позиции Беларуси и России максимально согласованы. В том числе и в вопросах безопасности.

Андрей Савиных:

У нас общая задача. Мы нацелены на обеспечение безопасности региона в целом. Беларусь прежде всего заинтересована в снятии санкций, нормальным условиям для взаимодействия с соседями. И уход от вот этой когнитивной войны, когнитивного давления.

Несмотря на то, что переговоры – это явный прогресс для международных отношений и вполне ясно, что они имеют все шансы наладиться, нам не стоит расслабляться. Мир продолжит испытывать колоссальные геополитические перегрузки. А потому надо укреплять тылы и не идти на попятную.