Савиных: Россия не просто выиграла войну, Россия выиграла столкновение с западной коалицией
На неделе мы стали свидетелями нового исторического поворота. Москва и Вашингтон взяли курс на сближение и сели за стол переговоров. В столице Саудовской Аравии встретились делегации из России и США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В воздухе повисло ожидание новой встречи, уже на самом высоком уровне, после которой уже будут расставлены многие точки над i.
Ольга Коршун, ведущая:
Можно сказать, что эту войну выиграла Россия?
Андрей Савиных, эксперт по международным отношениям, член центрального комитета ЛДПБ:
Россия не просто выиграла войну, Россия выиграла бой и столкновение с западной коалицией. Фактически со всеми странами Запада, которые снабжали украинскую армию оружием, были прямыми участниками этой войны. Более того, это становится уже очевидно для всех экспертов. С той стороны в том числе.
В этом залог того, что и белорусские интересы в переговорном процессе будут представлены. Позиции Беларуси и России максимально согласованы. В том числе и в вопросах безопасности.
Андрей Савиных:
У нас общая задача. Мы нацелены на обеспечение безопасности региона в целом. Беларусь прежде всего заинтересована в снятии санкций, нормальным условиям для взаимодействия с соседями. И уход от вот этой когнитивной войны, когнитивного давления.
Несмотря на то, что переговоры – это явный прогресс для международных отношений и вполне ясно, что они имеют все шансы наладиться, нам не стоит расслабляться. Мир продолжит испытывать колоссальные геополитические перегрузки. А потому надо укреплять тылы и не идти на попятную.
Андрей Савиных:
Расслабляться ни в коем случае я бы сегодня не рекомендовал. Наоборот, надо укреплять союз со своими ближайшими союзниками, укреплять военный потенциал, оборонный прежде всего, поскольку мы не претендуем на чужую территорию. И, вне всякого сомнения, развивать свою промышленность и свои сектора, которые позволят нам быстрее перейти в шестой технологический уклад. Но я хочу сказать, что Беларуси за последние даже 20 лет в этом направлении делалось достаточно много. Я убежден, что тот задел позволит нам не просто пережить вот этот период, но и существенно укрепить свои позиции.
Новые переговоры России и США состоятся 25 февраля – анализируем все тонкости уже прошедших.