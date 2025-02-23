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Беларусь и Катар активизируют партнёрство – что обсуждали во время визита белорусской делегации

23 февраля 2025 17:15
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Несмотря на разницу в географических показателях, диалог Беларуси и Катара развивается. В Доху с визитом прибыла наша делегация, которую возглавил Роман Головченко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Беларусь и Катар активизируют партнёрство – что обсуждали во время визита белорусской делегации-2

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Почти всю площадь Катара занимают безмолвные пустыни. Вокруг десятки километров безжизненных территорий. Здесь слышны лишь звуки природы, шум ветра и шуршание песка. 

Беларусь и Катар активизируют партнёрство – что обсуждали во время визита белорусской делегации-4

Такая локация завораживает. Пустыня в Катаре – это идеальный полигон для активных приключений или места для семейного пикника. Катарцы любят устраивать здесь ночевки в кемпинге под звездным небом. Но доставить палатки, генераторы и другие громоздкие вещи в эти труднодоступные места непросто. Но есть выход. Белорусская машина прекрасно справляется с этой задачей.

Беларусь и Катар активизируют партнёрство – что обсуждали во время визита белорусской делегации-6

Мохаммед Фейсал Абу Шхада, бизнесмен (Катар):
МАЗ – очень большая и сильная машина. Среди грузовиков у него нет конкурентов. У нее мощный двигатель и широкая резина. Мягкая амортизация, не прыгает, как остальные машины. Идеально, чтобы везти груз в таких условиях.

МАЗ с легкостью преодолевает песчаную местность. Надежный двигатель, прочное шасси и система подвески – его преимущества. Мохаммед с нашей техникой на ты. В таких условиях важно и бережное отношение к ней, иначе будут постоянные поломки.

Беларусь и Катар активизируют партнёрство – что обсуждали во время визита белорусской делегации-8

Мохаммед Фейсал Абу Шхада:
В основном меняем только расходники. За резиной надо ухаживать. Бывает, сцепление меняем. Но это обычно после того, когда за рулем сидел неопытный водитель.

Беларусь и Катар активизируют партнёрство – что обсуждали во время визита белорусской делегации-10

Привлекает это место туристов своей уникальностью. Здесь жаркая пустыня соприкасается с Персидским заливом. И это не мираж. На земном шаре мест, где большая вода встречается с безжизненными песчаными дюнами, не так уж много. Побывать здесь мечтают многие.

Беларусь и Катар активизируют партнёрство – что обсуждали во время визита белорусской делегации-12

С открытием в 2023-м чартерных рейсов из Минска Доха для белорусов стала доступнее. Только в прошлом году сюда прилетели 7 тысяч белорусских туристов. Есть здесь и наши соотечественники, которые выбрали катер для ПМЖ.

Историю белоруски с йеменскими корнями смотрите в видео.

Беларусь и Катар активизируют партнёрство – что обсуждали во время визита белорусской делегации-14

Беларусь и Катар намерены активизировать партнерство. Это главная цель официального визита. Ведь в последнее время динамика развития наших отношений начала снижаться.

В планах – перезапустить отношения. Беларусь и Катар обсудили новые направления сотрудничества.

Новые направления в военной сфере также на повестке официального визита. Речь шла об обучении военнослужащих в совместных разработках и не только. Мы готовы приложить восемь проектов в партнерстве с холдингом «Барзан», который отвечает за усиление военного потенциала вооруженных сил Катара.

Беларусь и Катар активизируют партнёрство – что обсуждали во время визита белорусской делегации-16

Спектр сотрудничества Беларуси и Катара широкий. 23 февраля стороны подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере молодежи, а также между госорганами стандартизации. Это очередной шаг по расширению нашей договорно-правовой базы.

Беларусь и Катар активизируют партнёрство – что обсуждали во время визита белорусской делегации-18

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Катар и Беларусь – это две небольшие страны, которые окружают достаточно большие, крупные страны со своими интересами. И здесь наши политики где-то очень даже похожи. Мы лавируем, мы сотрудничаем с соседями и, в принципе, двигаемся целями, которые не наши личные, а цели человечества.

Беларусь и Катар активизируют партнёрство – что обсуждали во время визита белорусской делегации-20

Для Катара нефтегазовая отрасль – по-прежнему золотая жила, но в современном мире полностью зависеть от сырьевого рынка нельзя. В Дохе это понимают, и Беларусь здесь считают надежным партнером. Нас многое объединяет на политических и экономических горизонтах. И даже стрелки наших часов идут секунда в секунду.

# Беларусь-Катар # Международное сотрудничество

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