Беларусь и Катар активизируют партнёрство – что обсуждали во время визита белорусской делегации

Несмотря на разницу в географических показателях, диалог Беларуси и Катара развивается. В Доху с визитом прибыла наша делегация, которую возглавил Роман Головченко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Почти всю площадь Катара занимают безмолвные пустыни. Вокруг десятки километров безжизненных территорий. Здесь слышны лишь звуки природы, шум ветра и шуршание песка.

Такая локация завораживает. Пустыня в Катаре – это идеальный полигон для активных приключений или места для семейного пикника. Катарцы любят устраивать здесь ночевки в кемпинге под звездным небом. Но доставить палатки, генераторы и другие громоздкие вещи в эти труднодоступные места непросто. Но есть выход. Белорусская машина прекрасно справляется с этой задачей.

Мохаммед Фейсал Абу Шхада, бизнесмен (Катар):

МАЗ – очень большая и сильная машина. Среди грузовиков у него нет конкурентов. У нее мощный двигатель и широкая резина. Мягкая амортизация, не прыгает, как остальные машины. Идеально, чтобы везти груз в таких условиях. МАЗ с легкостью преодолевает песчаную местность. Надежный двигатель, прочное шасси и система подвески – его преимущества. Мохаммед с нашей техникой на ты. В таких условиях важно и бережное отношение к ней, иначе будут постоянные поломки.

Мохаммед Фейсал Абу Шхада:

В основном меняем только расходники. За резиной надо ухаживать. Бывает, сцепление меняем. Но это обычно после того, когда за рулем сидел неопытный водитель.

Привлекает это место туристов своей уникальностью. Здесь жаркая пустыня соприкасается с Персидским заливом. И это не мираж. На земном шаре мест, где большая вода встречается с безжизненными песчаными дюнами, не так уж много. Побывать здесь мечтают многие.

С открытием в 2023-м чартерных рейсов из Минска Доха для белорусов стала доступнее. Только в прошлом году сюда прилетели 7 тысяч белорусских туристов. Есть здесь и наши соотечественники, которые выбрали катер для ПМЖ. Историю белоруски с йеменскими корнями смотрите в видео.

Беларусь и Катар намерены активизировать партнерство. Это главная цель официального визита. Ведь в последнее время динамика развития наших отношений начала снижаться. В планах – перезапустить отношения. Беларусь и Катар обсудили новые направления сотрудничества. Новые направления в военной сфере также на повестке официального визита. Речь шла об обучении военнослужащих в совместных разработках и не только. Мы готовы приложить восемь проектов в партнерстве с холдингом «Барзан», который отвечает за усиление военного потенциала вооруженных сил Катара.

Спектр сотрудничества Беларуси и Катара широкий. 23 февраля стороны подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере молодежи, а также между госорганами стандартизации. Это очередной шаг по расширению нашей договорно-правовой базы.

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Катар и Беларусь – это две небольшие страны, которые окружают достаточно большие, крупные страны со своими интересами. И здесь наши политики где-то очень даже похожи. Мы лавируем, мы сотрудничаем с соседями и, в принципе, двигаемся целями, которые не наши личные, а цели человечества.